亲子阅读让父母的爱在故事中传递

人民网讯 12月23日，由中国儿童少年基金会、中国儿童中心联合好未来教育集团主办，天津市少年宫及和平区青少年宫承办的亲子共读家庭教育巡讲暨亲子原创故事征集成果发布会在天津市和平区青少年宫举行。

“亲子共读家庭教育巡讲”坚持以立德树人为导向，以亲子阅读为重点实施内容，先后在北京、上海、济南、广州等10个城市的儿童中心、少年宫及好未来集团捐建的淮安、漳县等地亲子悦读馆中开展了14场系列亲子讲座、专家面对面等活动，受到家长和孩子们的高度好评；亲子原创故事分享会活动共征集到来自全国26个省市、85家单位的540余个家庭故事音频，通过应用互联网+的模式向广大家庭传递亲子阅读理念，促进家长深度参与到亲子共读共育过程中，让父母的爱在故事中传递，让良好的家风在故事中传承。

中国儿童少年基金会筹资部主任李海菊表示，家庭是孩子成长的第一课堂，中国儿童少年基金会一直致力于为广大家长和儿童提供关爱、帮扶等服务，通过整合国家、社区、企业等良好资源搭建起有效的家庭教育平台，让更多家庭受益。亲子共读家庭教育巡讲和亲子原创故事征集分享活动的推出，为家庭教育开展提供了科学的指导意见，也为培育良好家风奠定了坚实基础。

好未来集团家长帮品牌负责人李晓金指出，亲子共读是践行陪之以爱、教之以方、育之以则理念的重要途径，不仅是父母与孩子实现高质量沟通的桥梁，更是培养孩子阅读能力、理解能力、语言能力等能力的有效途径，对于塑造孩子世界观、人生观、价值观也起着巨大的作用。

北京师范大学心理学教授伍新春以“早期阅读的心理实质与有效阅读指导”为主题，从人类认知的视角看阅读的基本过程、早期阅读的演进历程与发展趋势、阅读兴趣与能力的培养策略、共情陪伴与阅读润心的实施四个方面分享了儿童早期亲子阅读方面的内容，中国家庭教育学会副会长赵忠心、天津市少年儿童教育专家路芳也就家庭教育、故事分享发表了各自的观点，在座家长纷纷表示受益良多。

(责编：赵芮(实习生)、常红)