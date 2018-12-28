“我是健康小天使”小小冬运会：在运动中收获快乐

12月27日，“我是健康小天使‘蓝月亮杯’小小冬运会暨2019年儿童健康家庭教育活动”全国启动会在中国儿童中心体育馆举行。第十届全国人大常委会副委员长、中国关心下一代工作委员会主任顾秀莲宣布2019年“我是健康小天使”活动启动，全国妇联原副主席、书记处书记、中国儿童少年基金会副理事长赵东花参加启动仪式。

150多组儿童家庭作为“我是健康小天使”活动受益家庭代表，欢乐集结。运动会旨在增强孩子们对健康体质的充分理解，帮助他们在运动中收获快乐，并促进其良好行为习惯养成。

上午，在《运动员进行曲》激昂的节奏中，小小冬运会正式启动。四名可爱的小天使高举运动会会旗走在最前列，紧随其后的是“健康小天使”——粉红草莓队、青色苹果队、紫色葡萄队、蓝色蓝莓队、橙色桔子队、黄色芒果队、绿色西瓜队等七彩方队的儿童家庭。队员们年龄虽小，但他们的队伍整齐、步伐有力、生龙活虎、士气高昂。

冬运会为小朋友们安排了“灌篮高手”、“平衡小达人”、“健康游戏棋”、“我是大力水手”、“袋鼠跳”、射箭等多个“我是健康小天使”项目。“袋鼠跳”以跳远项目为活动延展基础，小朋友与爸爸妈妈接力，手提布袋，一个个奋力地向终点跳跃；在射箭区，小运动员瞄得准，射得正；在“我是大力水手”区，孩子们灵活地穿越障碍，憋足劲举杠铃。人气最高的要数“健康游戏棋”区，这个由项目宣教教具延展出来的桌上棋盘，在现场通过大型地面棋盘展示，将36个洗手习惯知识点布置在棋盘中，爸爸妈妈掷骰子，小朋友当棋子在棋盘上按数字前进或后退，知识与竞技的巧妙结合让孩子们在游艺过程中加强了良好卫生习惯养成。

小健将们顽强拼搏、不服输的精神让大家称赞不已。完成所有项目并集齐印章的小运动员，都获得“我是健康小天使‘蓝月亮杯’小小冬运会‘小冠军’”奖牌，并获得由广州蓝月亮公司提供的“新年健康大礼包”。

“我是健康小天使”儿童健康家庭教育活动始终紧紧围绕“儿童健康成长”这个中心，通过发放《我是健康小天使》宣传画册、举行“洗手大课堂”、评选健康小天使、颁发“小天使徽章”及证书、捐赠儿童洗手液等形式，在全国范围内推广“小洗手 大学问”的理念，帮助儿童养成良好的行为习惯，促进广大儿童家庭健康意识和健康水平的提升。如今，活动已覆盖北京、天津等25个大中城市，成为孩子和家长都欢迎和喜爱的教育内容。2019年，“我是健康小天使”项目将继续面向学龄前儿童家庭开展幼儿健康习惯养成活动，通过发放“我是健康小天使”绘本宣教资料，开展家长大课堂，评选“健康小天使”等寓教于乐的多形式创新活动，促进儿童健康快乐成长。

活动中，赵东花副理事长接受蓝月亮向“我是健康小天使”公益项目的捐赠，并为企业颁发捐赠证书。蓝月亮为小朋友们送去了美好的祝福，希望小朋友们能够认识到良好习惯的重要性，认真实践蓝月亮“洗手七步曲”，做健康快乐的中国娃娃。

活动现场，在全国各地幼儿园传唱了14年的《健康洗手歌》不时地响起。这是历届“健康小天使”共同、美好的回忆，也是对未来“健康小天使”的鞭策和鼓励。希望每一个孩子都能在良好行为习惯的帮助下，健康、快乐、茁壮成长。

(责编：赵芮(实习生)、常红)