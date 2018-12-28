“儿童防灾减灾科普教室”让安全教育走近儿童身边

儿童防灾减灾科普教室体验学习

“因为安全，所以美好。耶！”12月下旬的天气已近隆冬，没有供暖的教室里温度颇低，但孩子们热情高涨，在大合影时依旧沉浸在学习、体验安全知识的兴奋情绪之中。

“通过这次学习，我懂得了地震来临时不要过度惊慌，要躲避在坚固的三角区域内。”

“如果被倒塌的建筑物掩埋，要保持呼吸通畅，用坚硬物体敲击墙壁，以发出求救信号。”

“遇到有人溺水，不要先独自施救，而要拨打120，再设法营救。”

“发生火灾时，要用湿毛巾捂住口鼻，逃生时不要乘坐电梯。”

……

12月25日，中国儿童少年基金会与抖音短视频共同捐建的首间“儿童防灾减灾科普教室”在贵州省赤水市文华小学落成。作为儿童防灾减灾公益项目安全科普教育活动阵地，“儿童防灾减灾科普教室” 将沉浸式体验和静态教学相结合，有机融合防灾减灾科普与日常教育，让安全教育走近儿童少年身边。

与会领导共同为“儿童防灾减灾科普教室”揭牌，并为学生代表赠送了 “儿童防灾减灾科普教育手册”。手册由消防安全、自然灾害、校园安全、交通安全、居家安全、急救自救和互救、网络安全，以及防性侵等8个部分组成。

我国是自然灾害、意外伤害频发的国家之一。加大安全观宣传力度，增强防灾抗灾风险防范意识，提升公众应急避险和自救互救技能，可以最大限度地减少损失和伤害，这也是努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变的重要举措。

中国儿童少年基金会秘书长朱锡生在落成仪式中指出，儿童防灾减灾公益项目是中国儿童少年基金会在总结长期公益实践，以推动树立儿童基本安全观为核心，通过捐建儿童防灾减灾科普教室，开展主题安全教育活动等形式，帮助儿童掌握必备的安全知识和技能，对于配合各级政府和中小学校进一步深化推进儿童防灾减灾的举措和方法，促进儿童少年的安全成长，将发挥重要作用。

2018年8月，抖音短视频向“儿童防灾减灾公益项目”捐赠500万元，除了捐建“儿童防灾减灾科普教室”外，还将开办防灾减灾科普教师培训，为学校培养专业系统的安全教育教师；定期举办安全科普知识竞赛、主题夏令营冬令营、假期安全第一课等活动，使孩子们不断增强安全意识、提高自救和避险能力，让知识变为常识，让技能变为本能。

中国地震学会科普工作委员会委员、高级工程师陈莉为孩子们带来了一节生动有趣的地震安全教育课，专业、详尽地讲解了有关防震减灾知识与应急避险技能等内容，与同学们互动，模拟地震发生情景，练习突发灾害应急处理方法。

罗太均副校长介绍，“预计全校29个教学班的近1500名学生将分批次到科普教室体验学习，保证每个孩子每学期4至5次的学习利用率。”

体验教学中，30名学生通过学习安全知识、互动安全技能，以及使用VR设备在地震场景模拟中进行了逃生演练。安全教育讲师张向表示：“让孩子们真正做到能够自我保护和自救互救，是我们最终的目的。”

孩子们纷纷表示，在防灾减灾课程中学到的知识很有用，其中，VR体验尤其令人印象深刻。“360度的虚拟画面仿佛进入了另一个世界，比电视机真实多了。”

未来，儿童防灾减灾公益项目将在科普教室的示范推广作用下，以儿童带动家庭，家庭辐射社区，全面构建"家庭一学校一社区"三位一体的安全教育环境，探索出有效的校园防灾减灾科普教育以及面向公众开展的防灾减灾宣传倡导模式，不断形成全社会学习防灾减灾知识、技能和文化的良好氛围。

中国地震学会科普工作委员会委员、高级工程师陈莉为孩子们传授地震安全知识

(责编：赵芮(实习生)、常红)