外交部：王毅国务委员兼外长即将访非 延续中国外长每年首访选择非洲的良好传统

人民网北京12月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。

应埃塞俄比亚联邦民主共和国外交部长沃尔基内、非洲联盟委员会主席法基、布基纳法索共和国外交与合作部长巴里、冈比亚共和国外交部长坦加拉、塞内加尔外交部长卡巴邀请，国务委员兼外交部长王毅将于2019年1月2日至6日对上述国家和组织进行正式访问。

问：20多年来，中国外长每年首次出访都前往非洲。请问王毅国务委员兼外长此访主要目的是什么？

答：王毅国务委员兼外长即将对非洲国家进行的访问，是对中国外长每年首访都选择非洲这一良好传统的延续，再次表明了中方对发展中非关系的一贯高度重视。这也是今年9月中非合作论坛北京峰会成功举办后，中国外长首次出访非洲。此次访非期间，王毅国务委员兼外长将以习近平外交思想为指引，秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非方进行深入的沟通和对接，推进落实习近平主席同非洲国家领导人达成的重要共识，共同做好中非合作论坛北京峰会成果落实工作，推动中国与有关非洲国家双边关系以及中非整体关系继续向前发展。

问：据报道，马尔代夫外长沙希德27日接受专访时表示，在“一带一路”倡议下，中马友谊大桥、社会住房等许多造福民生的项目已经在马尔代夫开花结果。马政府将继续与中方在“一带一路”框架下开展合作，为两国合作创造更好、更有利的空间。中方对此有何评论？

答：沙希德外长积极评价中马关系和两国在“一带一路”框架下的合作，这体现了马尔代夫新政府对发展中马关系的良好意愿。我们对此表示赞赏。

正如大家所看到，近年来，中马两国在相互尊重、平等相待基础上，推进桥梁、机场、住房等基础设施和民生项目合作，为促进马尔代夫经济转型升级和人民生活条件改善发挥了积极作用。特别是今年8月中马友谊大桥竣工通车，实现了马尔代夫拥有跨海大桥的百年夙愿，不仅促进了马尔代夫基础设施的互联互通，助力马尔代夫的国家发展，而且大大便利了当地居民的出行，受到马尔代夫人民的热烈欢迎。中方愿同马尔代夫新政府一道，巩固传统友谊，加强发展战略对接，规划好双边务实合作，继续推进在“一带一路”框架下的互利共赢合作，为中马面向未来的全面友好合作伙伴关系不断注入新的动力，充实新的内涵。

问：你是否有关于将于大连开庭审判的涉嫌毒品走私的加拿大公民的消息？比如他何时被捕？有无他被控毒品走私的细节？中方就此和加方有过何种沟通？

答：我注意到辽宁省高级人民法院关于开庭审理谢伦伯格走私毒品罪上诉案的公告，具体情况请向主管部门了解。中方与加拿大保持着畅通的领事沟通渠道，并且为加方履行领事职务提供必要协助。

问：据报道，12月26日，国务委员兼外交部长王毅出席全国地方外办主任会议并宣布2019年外交部支持地方外事工作的“六件实事”。你能否介绍“六件实事”的具体内容？

答：关于王毅国务委员出席在安徽举行的全国地方外办主任会议的有关情况，我们已经发布了消息稿。

王毅国务委员表示，新时代地方外事工作要深入贯彻中央外事工作会议精神。提高政治站位，加强党对外事工作的集中统一领导；落实全面从严治党要求；发挥地方资源优势，全力服务国家总体外交和高质量发展，展现新气象。如你所讲，王毅国务委员还宣布了2019年外交部支持地方外事工作的“六件实事”。对于中国外交而言，一个很重要的任务就是帮助、服务地方更好发展，为中外地方交流合作牵线搭桥，同时也为驻华使节与地方加强沟通、促进合作发挥重要和积极的作用。明年我们将继续办好外交部省区市全球推介会，向世界展示新中国建立70年来取得的伟大成就，展现地方扩大对外开放交流的美好前景。

根据2019年元旦放假安排，外交部例行记者会将于2018年12月31日（周一）和2019年1月1日（周二）休会，1月2日（周三）恢复。休会期间，外交部发言人办公室将照常接受记者电话、电子邮件或传真提问。

今天是2018年最后一场外交部例行记者会，各位中外记者朋友在即将过去的一年里，和我们共同见证了中国外交的砥砺奋进，共同见证了中国外交的开放、合作、担当和坚守。借此机会，我们向各位记者朋友对中国外交工作包括对外交部例行记者会工作的积极参与和支持表示衷心感谢！我们也期待在即将到来的新的一年里，继续与大家密切沟通，紧密合作，愉快相处。我也想借此机会，代表外交部新闻司以及我的同事们，提前祝大家2019年新年快乐、身体健康、工作顺利、阖家幸福！

(责编：贾文婷、常红)