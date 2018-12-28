马尔代夫外长积极评价马中“一带一路”合作 外交部：体现马新政府对发展中马关系良好意愿

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号消息，在12月28日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，马尔代夫外长沙希德27日接受专访时表示，在“一带一路”倡议下，中马友谊大桥、社会住房等许多造福民生的项目已经在马尔代夫开花结果。马政府将继续与中方在“一带一路”框架下开展合作，为两国合作创造更好、更有利的空间。中方对此有何评论？

华春莹回答：沙希德外长积极评价中马关系和两国在“一带一路”框架下的合作，这体现了马尔代夫新政府对发展中马关系的良好意愿。我们对此表示赞赏。

正如大家所看到，近年来，中马两国在相互尊重、平等相待基础上，推进桥梁、机场、住房等基础设施和民生项目合作，为促进马尔代夫经济转型升级和人民生活条件改善发挥了积极作用。特别是今年8月中马友谊大桥竣工通车，实现了马尔代夫拥有跨海大桥的百年夙愿，不仅促进了马尔代夫基础设施的互联互通，助力马尔代夫的国家发展，而且大大便利了当地居民的出行，受到马尔代夫人民的热烈欢迎。中方愿同马尔代夫新政府一道，巩固传统友谊，加强发展战略对接，规划好双边务实合作，继续推进在“一带一路”框架下的互利共赢合作，为中马面向未来的全面友好合作伙伴关系不断注入新的动力，充实新的内涵。

(责编：贾文婷、常红)