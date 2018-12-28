韩媒：韩朝联办主任开会讨论合作事宜

据韩联社报道，韩国统一部发言人白泰铉28日在例行记者会上表示，统一部次官(副部长)千海成和朝鲜祖国和平统一委员会副委员长田钟秀当天上午在韩朝联络办公室(联办)举行主任会议，就韩朝关系等问题进行了讨论。

资料图：2018年10月22日，韩朝在韩朝联络办公室举行山林领域合作会谈，就虫病防治、苗圃现代化建设、保护和复原生态环境等事宜进行磋商。 中新社发 “联合采访团”供图

白泰铉表示，双方可能回顾今年韩朝关系改善和合作成果，并就推动韩朝关系明年可持续发展、韩朝正在磋商的韩方向朝方提供抗流感药物“达菲”和流感快速检测试剂以及苗圃现代化项目支援方案等进行讨论。

韩朝今年9月开设联办时约定每周举行一次主任会议。韩方主任千海成每周五赴联办办公，但朝方主任田钟秀时而缺席，朝鲜祖国和平统一委员会部长黄忠诚等人曾代替田钟秀出席会议。

报道称，本次会议很可能成为双方主任年内举行的最后一次会议。

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