奇异蓝光笼罩纽约夜空 官方称系变压器爆炸引发

当地时间27日晚，纽约市夜空被一道奇异的蓝光照亮，一些纽约客戏称“外星人降临”。但纽约市政府很快澄清，蓝光系皇后区一处变压器爆炸及火灾导致。

据纽约本地媒体PIX11报道，当晚9点15分左右，蓝光出现在天空中，在纽约市和新泽西州都能看到。纽约市警察局随后宣布，正在调查一起发生在皇后区一处联合爱迪生公司电力设施的事故。纽约市长比尔·德布拉西奥在推特上发文称，造成蓝光的是一起变压器爆炸引发的事故，纽约警方及消防人员已在现场处置。据报道，爆炸引发的火灾于当晚9点40分左右被控制，目前暂无人员伤亡报告。

这起事故导致皇后区部分地区断电，部分地铁线路受到影响。拉瓜迪亚机场也因此一度关闭，直到当晚11点左右才恢复正常运作。

美联社报道称，当晚一些目击者将蓝光的照片和视频发至社交媒体，引起轰动。从网上流传的图片中可以看到，强烈的蓝光照亮了曼哈顿的天际线及东河上的多座桥梁，有人说这是“外星人入侵”。德布拉西奥的发言人在推特上说明情况时还特意强调“不是外星人”。

联合爱迪生公司当晚在推特上发文称，该公司位于皇后区阿斯托里亚的一处变电站发生了短暂的电气火灾，波及到数座变压器，导致周边区域供电受到一定影响。但该公司并未说明事故起因。美联社报道称，警方和消防部门仍在对事故原因进行调查。

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