日本政府正式决定实施3至5岁儿童教育免费化

据日媒报道，日本政府28日召开幼儿教育与高等教育免费化相关阁僚会议，正式决定明年10月起实施免费化，3至5岁儿童原则上为所有家庭，0至2岁幼儿以免除居民税的低收入家庭为对象。

高等教育免费化决定2020年度起施行，向就读大学等的低收入家庭学生发放无需返还的补贴型奖学金。

日本政府希望在保障接受教育机会的同时减轻育儿家庭的负担，以期应对少子化。将在明年的例行国会期间提交《儿童及育儿支援法》修正案等，力争尽快通过。

日本首相安倍晋三在会上表示：“将把国家的社会保障转变为年轻人和老年人都能安心的全年龄层型。免费化是重要的第一步。”

认可保育园等将完全免费。其余则设定上限每月给予补贴，分别为部分私立幼儿园25700日元(约合人民币1590元)；就读认可外保育园的3至5岁儿童37000日元、0至2岁幼儿42000日元。学校餐费不予免费，由家长全额负担。

保姆、病童保育设施等也与认可外保育园同等对待。前提条件是保育员人数、设施面积等达到政府规定的指导监督标准，作为过渡性措施，施行后5年内低于标准的设施也列入范围。预计总费用每年约7760亿日元。

关于2020年度起施行的高等教育免费化，政府也敲定了制度细节。将向就读于大学、短期大学、专门学校、高等专门学校的低收入家庭学生发放无需返还的补贴型奖学金。如果是免除居民税的家庭，国公立大学走读生和非走读生每年分别获得约35万日元和约80万日元，私立大学走读生和非走读生每年获得约46万日元和约91万日元。此外还将实施学费减免，国立大学减免约54万日元，私立大学最多减免约70万日元。

关于缴纳居民税的家庭，如果年收入低于一定水平，将援助相当于免除居民税家庭三分之二或三分之一的金额。年收入较低但拥有一定资产的家庭不属于补贴对象。

(责编：赵艳(实习生)、杨牧)