北京俄罗斯文化中心主任：今年近千名中国学生获俄公费留学名额

图为北京俄罗斯文化中心主任梅利尼科娃

人民网北京12月28日电（记者邓洁）近年来，随着中俄关系的迅速发展，双方在人文领域交往频繁，各层面联系密切。中国赴俄留学生的数量稳步增长。北京俄罗斯文化中心主任奥莉加·梅利尼科娃介绍，在中心的支持下，今年享受俄罗斯公费名额的中国留学生人数已达950人。

梅利尼科娃在接受人民网记者专访时说，自2014年起，俄罗斯文化中心作为俄联邦独联体事务、俄侨和国际人文合作署驻华的官方机构，负责选拔由俄罗斯公费支持的赴俄高校留学候选人。中国学生的选拔工作由中心与中国教育部共同完成。今年俄罗斯接收中国免费留学人员的配额950人，比2014年的642人有了大幅增长。

与中国各大高校开展合作，推广俄语一直是中心的一项重要工作。回顾今年的重大活动，梅利尼科娃介绍，中心不仅举办了俄语教学研讨会等活动，还与北京外国语大学附属小学、北京《众人杰智》教育科技有限公司签署三方协议，在北京俄罗斯文化中心开设俄语培训班。“培训班的学生获得赴俄留学的机会。”她说。

此外，中心还积极协助俄罗斯高校在中国寻求合作伙伴，组织教育推介和联合教学项目。

迎接中俄建交70周年

随着中俄在各层面合作的不断深入，俄中两国在人文领域的合作日益活跃，不仅形式、合作模式多样，而且涉及领域广泛。北京俄罗斯文化中心为此做出了积极贡献。

2019年即将迎来中俄建交70周年。俄罗斯文化中心计划与中方合作伙伴共同举办一系列活动。梅利尼科娃介绍，除了一年一度的《不朽军团》、《圣乔治丝带》等重大历史事件纪念活动，中心将与俄罗斯外交部外交学院联合举办《国际安全问题和全球挑战：21世纪俄罗斯和中国的责任》国际外交研讨会。“2019年，我们举办的活动无论从数量还是规格、水平上都会提升，”梅利尼科娃强调。

此外，在中心的支持下，俄方将继续落实俄罗斯《新一代》国际项目，邀请中国媒体、科技、媒体等社会各界青年代表赴俄短期访问。

世界杯，不只是足球

回顾2018年，俄罗斯“世界杯”都给很多人记忆中留下浓重的一笔。普京总统在不久前举行的年度记者会上指出，2018年俄罗斯最重要的两件事就是总统大选和成功举办世界杯。对此，梅利尼科娃深有感触。她回忆道，为支持世界杯，俄罗斯文化中心在赛事前夕设置了“球迷角”，为中国球迷提供详尽的赛事资料、办理观赛证件说明及赴俄旅游信息。还为中国球迷开设了俄语公开课，组织编撰球迷手册，为中国游客观赛和出行提供便利。

“我们知道，世界杯吸引中国游客的不仅仅是足球，今年赴俄旅游的中国人数在迅速增长。 俄罗斯幅员辽阔，是一个拥有丰富文化遗产与悠久文化传统的国家，被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》的俄罗斯文化项目共有29处。”梅利尼科娃深信，即便是最挑剔的游客，只要踏上俄罗斯的土地，总能感受到这个国家的独特魅力。”

中国文化博大精深、独特神奇

梅利尼科娃多年来一直从事国际文化交流工作，这项工作的意义何在？在梅利尼科娃看来，“跨文化交流的功能不仅是为了认识彼此，更能看清自己，使我们在跨文化交往中既保持相互尊重，又能珍视本民族文化的独特性。”

谈及对中国文化的印象，梅利尼科娃则这样形容：博大精深、独特神奇。她说：“中国文化根基深厚，同时又在当代社会得以延续和发扬。中国音乐给我留下深刻的印象。中国传统音乐蕴涵了儒家、道家、佛家等哲学思想。二胡、古筝演奏的中国民乐则令人百听不厌，回味无穷。”

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