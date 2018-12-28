中越民族文化交流艺术作品展在河内举行

中越嘉宾为艺术展剪彩。刘刚 摄

人民网河内12月28日电（记者 刘刚）中越民族文化交流艺术作品展暨“中国广西北部湾民族文化艺术采风写生画展与非遗传承人艺术作品展”12月28日在位于首都河内的越南美术馆开幕，100幅中国传统绘画作品和14件非遗传承人艺术作品精彩亮相。展览期间，中越艺术家与非遗传承人还进行笔会等丰富多彩的交流活动。

广西北部湾书画院院长陈中华在致辞时表示，此次展出的作品，展现了艺术家们精湛的艺术水平和真诚的艺术情怀，把中国的民族传统艺术介绍给越南观众，为促进东南亚民族地区的艺术交流与合作做出应有贡献。

广西民族大学民族学与社会学学院院长王柏中在致辞时说，中越两国是山连山、水连水的友好邻邦，只有通过频繁、深入的文化交流互鉴，才能把源远流长的民间交往和老一辈革命家奠定的“同志加兄弟”的深厚友谊不断传承。

越中文化交流中心主任阮文情在致辞时说，此次展览非常有意义，有利于传承越中传统友谊，促进两国人民之间的相互了解。

本次展览由广西北部湾书画院、广西民族大学民族学和社会学学院、越南文化体育与旅游部越中文化交流中心联合举办。展览将持续至2019年1月3日。

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)