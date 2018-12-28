特朗普突访驻伊美军 伊拉克要求美方撤军

人民网讯 综合消息，当地时间12月27日（周四），伊拉克有关方面对美国总统特朗普突访伊拉克慰问驻伊美军表示强烈抗议，谴责美方侵犯本国主权，要求美方立即从伊拉克撤军。

当地时间12月26日（周三），美国总统特朗普和第一夫人突访伊拉克，对驻伊美军进行假期慰问。这是特朗普第一次前往作战区域。

伊拉克有关方面强烈谴责特朗普的此次突访和美军驻扎伊拉克境内的行为，认为这严重侵犯了本国主权。伊斯兰达瓦党发表声明称，特朗普总统对伊拉克境内军事基地的访问，是以不尊重国家主权或外交准则的方式进行的。

据美联社消息，伊拉克国内呼吁对驱逐美国军队进行投票表决，要求紧急召开议会商讨相关事宜。伊拉克议员艾哈迈德·阿萨迪表示，美方撤军是基本要求，必须尽早实现。

但特朗普在访问驻伊美军期间表示，他没有计划从伊拉克撤军。

此前，特朗普与伊拉克总理阿迪勒·阿卜杜勒-迈赫迪原定于当地时间12月26日（周三）进行会晤，但最终改为电话会议。伊拉克方面称，由于双方在会晤安排上存在“意见分歧”，导致会晤被取消。而美方则表示，出于安全考虑，美国方面在会晤预定时间前两小时邀请总理，而总理身在他处无法参加。

尽管如此，白宫新闻秘书萨拉·桑德斯强调，美伊双方释放了一个友好信号，即迈赫迪总理接受了特朗普总统的访问白宫邀请。此外，美国国务卿迈克·庞培将于2019年1月11日在巴格达会见伊拉克总理。（罗冰倩）

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)