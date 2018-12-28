特朗普假期突赴伊拉克“劳军” 对内有三层用意

美国总统特朗普当地时间26日突然访问位于伊拉克西部安巴尔省的阿萨德空军基地，会见驻伊美军官兵并发表讲话。这是特朗普上任近两年来首度到访伊拉克，但他仅停留数小时，且未会见伊方官员。

分析人士认为，特朗普此次圣诞假期“劳军”一方面旨在缓解美国国内舆论压力，修补与军方关系，提升自身人气；另一方面也有意安抚对美国突然宣布从叙利亚撤军感到担忧的地区盟友。

对内：三层用意

分析人士认为，从美国国内政治的角度看，特朗普此次突访有三层用意。

首先，美国总统历来有慰问海外驻军的传统。前总统奥巴马和小布什都在任内多次专程慰问驻伊拉克和驻阿富汗美军。而特朗普本届总统任期即将过半，在此次访问前仍未曾亲临战区慰问驻军。因此，他这次突访伊拉克慰问美军，意在缓解美国国内舆论的批评之声。

其次，最近，特朗普宣布从叙利亚撤军和国防部长马蒂斯辞职等事件接踵而至。《华盛顿邮报》称特朗普的一系列决定使五角大楼陷入“混乱”。因此，特朗普此访也有意修补与军方关系，安定军心。

此外，特朗普近来与民主党的争斗导致联邦政府“停摆”。《大西洋月刊》认为，特朗普与美军官兵“同框”的照片有助于提升特朗普的人气，强化他与民主党缠斗的政治资本。

对外：安抚盟友

在特朗普政府近日宣布美国从叙利亚撤军后，有美国媒体援引美方官员的话透露，白宫还在考虑从阿富汗撤出半数驻军。这使得外界纷纷猜测，特朗普政府是否也会对驻伊美军进行调整？

此访中，特朗普明确表示没有从伊拉克撤军的计划。尽管特朗普政府已多次高调宣布击败“伊斯兰国”，但他在阿萨德空军基地的讲话中依然用很大篇幅强调“伊斯兰国”的威胁，并称伊拉克是美国在中东地区打击“伊斯兰国”等极端势力的基地。

太和智库研究员、中东问题专家吴毅宏说，伊拉克现有约5200名美军，周边的海湾国家卡塔尔、科威特、巴林等也都有美军基地，土耳其境内还有约1000名美军。特朗普此次突访伊拉克也是给中东各国政府发出信号，表明美国军事力量不会撤出这一地区，以此来安抚地区盟友。

吴毅宏认为，在中东地区，美国如今既不愿意像过去那样承担那么多责任，又不愿意放弃自身影响力。从美国近期一些行动来看，特朗普政府可能在为下一步的中东布局做尝试，比如推动伊拉克、沙特等国联手，以抗衡土耳其、伊朗的力量。（新华社记者 刘品然、刘晨、朱东阳；参与记者 蔺妍）

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