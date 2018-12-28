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美国中西部暴风雪导致数千航班取消或延误 

2018年12月28日10:26  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据路透社27日电 ，美国遭遇的暴风雪已经导致数千航班取消或延误，并致使飞经达拉斯地区的一架商用客机的乘客和机组人员受伤。天气预报员27日表示，一些州可能还会迎来近一英尺的降雪。

全美气象服务(NWS)气象学家Marc Chenard表示，中西部和东南部的部分地区正在遭遇第一波强降雪，预计中部地区周末会出现降雨。 “这些地区今天早晨的降雪已经达到6-10英寸，白天和夜间可能还会有10英寸的降雪，”Chenard称，“在那些地区，旅行将非常困难。”

美国航空发布声明表示，Mesa Airlines的一架American Eagle航班，在达拉斯-沃斯堡上空遭遇气流，造成一名乘客和一名空乘的膝盖和背部出现不适。

NWS发布中西部冬季风暴和暴风雪预警，包括堪萨斯州、内布拉斯加州、北达科他州、南达科他州和明尼苏达州的部分地区。 （老任）

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)
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