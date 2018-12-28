叙利亚航空公司恢复中断8年的直飞突尼斯航线

人民网讯 近来，叙利亚与阿拉伯国家之间的关系出现了积极的变化，继苏丹总统访问大马士革、阿联酋驻大马士革使馆重新开放后，叙利亚与突尼斯之间中断8年的航线27日恢复。

据半岛电视台报道，叙利亚航空公司一架客机27日晚些时候从大马士革机场起飞前往突尼斯的莫纳斯蒂尔国际机场，客机上共有150名叙利亚籍乘客，他们将在突尼斯停留一周，期间要参观突尼斯的许多旅游景点。

法国“24小时新闻频道”引用这次旅游活动的组织者瓦希姆的话说，“突尼斯的旅游环境和热情让人备受鼓舞，今后会有更多从叙利亚飞往突尼斯的航班。”

半岛电视台评论称，近来，叙利亚与阿拉伯国家的关系在积极向前发展：本月中旬，苏丹总统正式访问叙利亚，是叙利亚危机以来第一位访问大马士革的阿拉伯国家元首；27日，关闭7年的阿联酋驻大马士革大使馆从新开放；8年前，突尼斯与叙利亚中断了外交关系，两国之间的航空联系也停止了，现在叙利亚客机直飞突尼斯，这一切都预示着叙利亚局势将会出现新的变化。（安国章）

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