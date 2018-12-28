美政府尚无“开门”迹象 预算案僵局或持续到明年

综合报道，美国总统特朗普于26日突访伊拉克后，迅速赶回白宫，他再次抨击民主党人不肯在边境墙资金问题上妥协，反使许多民主党人拿不到工资。政府部分停摆现已进入第6日，各种迹象表明，政府关门可能会一直延续到明年1月以后。

当地时间27日早上，特朗普发推说：“民主党人到底有没有意识到，我们迫切需要边境安全和南部边境的隔离墙，需要阻止毒品、人口贩运、帮派和罪犯进入我国。民主党人有没有意识到大部分拿不到钱的都是民主党人？”

资料图：美国总统特朗普。

民主党人却认为，特朗普所要求的美墨边境隔离墙是不必要的，无法阻止非法越境，因此拒绝提供他所要求的50亿美元建墙资金。双方对立的僵局使得国会无法通过预算法案来保持整个政府正常运作。

对峙中，大约25%的联邦政府已被关闭，预计全国约有80万联邦工作人员将受到影响。据了解，被列为“必不可少”的员工——包括机场安检、军队和其他紧急服务工作人员将继续工作，而大约35万名联邦雇员在家中无薪休假。

议员们在政府停摆期间纷纷离开华盛顿回家过节。根据民主党和共和党助手的说法，众议院成员被告知他们本周不会对预算案投票，参议院预计会效仿。这将把重新开放联邦政府的任务交给1月份重掌众议院的民主党人。

预计国会将在当地时间27日下午召开会议，但随后将暂停立法业务，直到新一届国会于1月3日宣誓就职。参与预算谈判的特朗普盟友北卡州众议员梅多斯表示，总统“非常对我们需要保护边界的决心非常坚定。”他称，“我不知道会有什么进展。”但他向民主党人建议：“如果他们相信这位总统会在这个问题上屈服，那么他们是误解了。”

全美许多国家公园现已关闭，国税局也计划在报税季前几周关闭纳税人的援助项目。受影响的还有美国的法院系统，因为司法部要求联邦法官暂停某类案件的审理，直到政府为该部门提供资金。

双方都没有任何妥协的迹象。特朗普26日抵达伊拉克进行访问后不久，告诉记者，他将在1月底的国情咨文演讲前“到隔离墙处”进行访问。当被问及停摆可能会持续多久时，他回应道：“无论任何代价。我们需要一堵墙。我们需要国家安全。换个角度看，我们有恐怖分子从南部边境侵入。”

众议院民主党领袖佩洛西本周早些时候，指责特朗普使用“吓唬手段”来巩固民众对他所提出的边境墙的支持。她的发言人表示，民主党人可能的计划是在1月3日向议会提交一项法案，为政府提供资金，其中不包括特朗普的隔离墙资金。1月3日是民主党人重掌众议院的新一届国会上任的日子。

当地时间27日上午，由于政府何时开门前景不明，人事管理办公室于称，向停薪联邦工作人员提供建议，以及暂缓租金和其他账单的信函模板。其中一份模板写道：“正如我们所讨论的那样，我是一名联邦雇员，由于我的机构缺乏运作资金，最近在家待岗。因此，我的收入被严重削减，我无法支付全部租金以及其他费用。”信中还提出帮房东干杂活以减免房租。

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)