“黄背心”运动出没 巴黎仍坚持举办香街跨年活动

综合报道，12月27日，法国巴黎市政府宣布，尽管“黄背心”号召12月31日跨年夜再聚巴黎香榭丽舍大道示威，巴黎市政府仍维持跨年夜在巴黎香街迎接新年的节目。

据报道，“黄背心”宣布，29日在巴黎和外省其他城市第七次动员。接着于31日跨年夜齐聚香街示威，“在和平与节庆气氛中继续抗争”。巴黎市政府宣布，尽管“黄背心”号召新的行动，12月31日除夕夜，仍维持在巴黎香街庆祝新年的“声光表演节目”。

巴黎市长伊达尔戈解释称：巴黎市将连续第五年于跨年夜举行“迎接、庆祝新年的活动”，将以“博爱”为主题，举行一场声光表演和烟火施放节目。

自11月24日以来，每个星期六，巴黎香街成为“黄背心”示威的首选地点。12月1日“黄背心”第三次动员期间，香街出现打砸烧暴力场面。凯旋门遭到破坏，富人区的一些商店遭洗劫。“黄背心”号召跨年夜再次在香街集合。脸书上拥有几千人的一个“黄衫”群里表示将“在和平与节庆气氛中继续抗争”。

据“黄背心”内部的消息，如果政府对“黄背心”的诉求没有“足够的”答复，“黄背心”明年一月还将继续动员。瓦兹河谷省 “黄背心”的一名领导人莱蒂西雅克说：“尽管政府最近10天内拆除了大部分的封锁地点，‘黄背心’未来几天内还将继续动员。

据各地“黄衫”运动的代表透露，29日在巴黎和外省其他城市将会有第七次动员。在雷恩、马赛、波尔多地区将会有集会和封锁行动。接着于跨年夜在香街示威。据政府称，最近几周“黄背心”动员人数已大大减少，上周六第六次全国动员人数为3.86万人，而第五次为6.6万人。

图卢兹地区“黄背心”的一名领导人科希说：“目前，我们处于新年前后节日期间政治活动暂停期。但黄背心成员跨年夜将在全国动员，不一定封桥堵路，许多人只是聚在一起过除夕，向当局显示黄衫动员火焰并不因新年来到而熄灭”。

“黄衫”运动的启始人、最先在网上发起签名要求政府降低油价的吕多斯基指出：总统马克龙宣布的措施“并不足够，他没有真正想要改善法国人民生活水平的意愿”，我们将继续抗争。

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)