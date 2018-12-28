特朗普突访伊拉克：美在中东转向“离岸平衡”？

所谓“离岸平衡”，其实离得并不远，美国仍是中东地区最大的幕后操盘手。

12月26日，美国总统特朗普夫妇突然造访了位于伊拉克西部的阿萨德空军基地。此次访问发生在特朗普突然宣布从叙利亚撤军的一周后，也是美国联邦政府部分机构停摆的第五天，不免别有意味。

事实上，标榜重视中东地区、将首次访问就选定沙特的特朗普，在访问反恐故地的时间选择上，似乎姗姗来迟。

2009年4月7日到8日，在上任不到三个月后，奥巴马就访问了伊拉克。随后的7年中，奥巴马又四次访问了阿富汗。而特朗普，是在上任将近两年之后才访问伊拉克。其中的温差，或者说在战略考量上，对伊拉克的不重视可见一斑。

无论如何，特朗普的此次突访，至少隐含着希望发出三大信号的考量。

首先，特朗普政府希望通过此次访问，强调在中东长期的战略存在。

特朗普作出的从叙利亚撤军的决定，已在过去一周改写了叙利亚乃至中东地区的权力剧本。叙利亚国内局势将因为库尔德武装和反对派力量的被迫抉择，而进入新局面；俄罗斯、土耳其、伊朗三国之间，也将上演新一轮博弈。

在地区局势陷入连锁反应之际，“始作俑者”的不期而至，完全是在宣示美国在该地区的持续战略存在——所谓“离岸平衡”，其实离得并不远，甚至仍是最大的幕后操盘手。

其二，特朗普政府希望通过此次访问，来保持与美国军方高层的良好互动。马蒂斯的愤然离任，虽然是以对叙利亚撤军决定的不满为导火索的，但其背后隐含的却是白宫与军方高层在过去一段时间的矛盾与分歧。

对特朗普而言，维持好顺畅稳定的军政关系，显然关乎其未来两年在对外政策上的排兵布阵。而在西方传统节日期间的突访，至少算是向失去了马蒂斯领导的军方递出了橄榄枝。

此外，特朗普希望通过此次访问，为自己在国内政治困境中解套。在政府关门多日之时，特朗普虽取消了返回海湖庄园度假的计划，但仍可以“从容不迫”地在远在中东的军营中现身。

这无疑要刻意传达出，特朗普不惧如今的“关门压力”，乃至未来的“跛脚压力”，继续执行自己既定议程的所谓“信心”。这无形中对民主党人也会形成压力，更会在保守派选民中提振士气，增加这些基本盘和关键盘对特朗普的拥护度。

值得玩味的是，在数个小时的停留中，特朗普并未与今年10月刚刚就位的伊拉克新政府的任何官员会晤。据美媒报道，此前曾安排的特朗普与伊拉克总理迈赫迪的会晤，因双方就会晤地点无法达成一致而取消。

虽然在白宫发言人桑德斯称，双方领导人仍进行了“非常好的通话”，但是，这位什叶派总理给一心针对伊朗的特朗普冷遇，似乎也在意料之中。

这样一次形式大于内容的突访，其实也可以揭示出未来两年特朗普的一些行为逻辑：并不追求真正彻底解决问题，而在于最大限度地让美国某些选民满意。于是，战略不重要，重要的是结果——确保2020年可以连任的结果。

（刁大明 中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、国际关系学院副教授）

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)