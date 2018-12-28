中国改革开放为全球化注入动力

人民网吉隆坡12月27日电（记者林芮）两次在中国的工作经历让我能够近距离观察中国的变化：1980年至1985年，我在马来西亚驻华大使馆担任参赞，1998年至2005年间我出任马来西亚驻华大使。

上世纪七八十年代，在中国买东西都要凭票，商品限量供应。商店都是国营的，每天停业很早。外国人凭外汇在一些特定的商店可以买到食品、家具、电器等，但像雀巢咖啡、瑞士糖、巧克力等进口商品，由于供货太少，还经常要托朋友从香港买。当时外汇券很受欢迎，曾经有“黄牛党”在友谊商店向我索要外汇券。那时候北京机场的国际航班还很少，酒店也不多。有时亲戚朋友从国外来北京探望我时，时常感到不方便。大街上，人们穿的衣服颜色比较单一，但自行车很多。

中国实行改革开放政策后，城市面貌迅速产生变化。女孩子穿上了款式新颖的裙子、戴着时髦的帽子。商店里的商品更丰富了，购物更方便了，商品摆放也更讲究了。中国人脸上的表情更加自信。

担任马来西亚驻华大使期间，我观察到中国的发展更加突飞猛进。大城市的发达程度可以同世界上的大都市媲美。现代化的高楼大厦、高速公路、机场、商店如雨后春笋般涌现，许多中国产品成为世界知名品牌，人们的住房越来越宽敞。

今天，中国的科技创新成就令人瞩目。电子支付已经非常普遍，使生活更加便利。我现在也用微信跟在中国的朋友们保持联系。

中国改革开放40年取得的发展成就在世界上是绝无仅有的。中国实行改革开放政策后，民众收入大幅增加、消费水平不断提高，产业不断升级，对外开放的水平不断提升，为其他国家的经济发展带来了机遇，这种良性互动让中国和世界共同繁荣发展。

我认为，中国改革开放之所以成功，一方面是由于中国共产党的领导，另一方面是中国人民要求改变的愿望非常强烈，对于改革开放政策非常拥护、积极响应。新中国的成立改变了中国人民自近代以来积贫积弱的命运。改革开放无疑是另一次革命。中国共产党顺应中国人民的意愿实行改革开放政策，给中国的发展带来翻天覆地的变化。这也是顺应世界潮流之举。

实际上，中国从全球化中受益良多，尤其是加入世界贸易组织后，中国经济日益发展壮大，成为国际舞台上的重要力量。中国积极参与国际经济秩序与机制的建设，使中国的国际地位进一步提升。

马来西亚视中国开放政策为绝佳契机，1985年时任总理马哈蒂尔率领代表团访问中国，那是用行动告诉全世界，中国已开放了，是一个很好的契机，我们可以和中国做生意，有经贸往来，马来西亚要把握机会。

中国经济崛起后，更进一步成为马来西亚第二大贸易伙伴国，出口资金和技术到马来西亚，尤其是中国的科技与互联网经济发展，正在进一步推动马来西亚中小企业蓬勃发展。

我认为，中国改革开放对世界最大的贡献在于，作为世界第二大经济体，中国在促进本国经济发展壮大的同时，也为经济全球化和世界经济发展注入强劲动力。“一带一路”倡议有助于中国达成更高层次的开放，也意味着中国与世界尤其是更多的发展中国家共享发展成果和成功经验。中国的改革开放，必将进一步惠及周边国家，成为区域乃至世界经济繁荣的动力。

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