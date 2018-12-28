中国北斗 怎样服务全球（在国新办新闻发布会上）

12月27日在国新办新闻发布会上，中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其宣布：北斗三号基本系统完成建设，于当天开始提供全球服务。这标志着北斗系统服务范围由区域扩展至全球，北斗系统正式迈入全球时代。

2018年是北斗系统建设任务最为繁重的一年

北斗系统是中国自主建设、独立运行，与世界其他卫星导航系统兼容共用的全球卫星导航系统，可在全球范围，全天候、全天时，为各类用户提供高精度、高可靠性的定位、导航、授时服务。自上世纪90年代开始，北斗系统启动研制，按“三步走”发展战略，先有源后无源，先区域后全球，先后建成北斗一号、北斗二号、北斗三号系统，走出了一条中国特色的卫星导航系统建设道路。

冉承其说，2012年的12月27日，北斗系统面向亚太区域提供服务；6年后的同一天，北斗系统面向全球开启服务。北斗系统的广大科技人员，突破百余项关键技术，确保亚太区域服务稳中有升，完成全球服务核心星座组网建设，实现了我国航天能力整体跃升。

2018年是北斗系统发展史上极不平凡的一年，也是建设任务最为繁重的一年。组网发射创造纪录，系统运行确保稳定，国际合作亮点纷呈，应用推广成效显著。主要包括：高强密度组网形成全球服务能力，一年内完成10箭19星发射，创下世界卫星导航系统建设和我国同一型号航天发射的新纪录；高可靠运行保持亚太区域稳定服务，研制发射备份卫星，持续精化轨控策略，高稳运行地面系统，强化全球监测评估，确保系统平稳过渡，实现服务性能稳中有升；高标准打造国际合作新亮点，成功主办联合国全球卫星导航系统国际委员会第十三届大会。建成首个海外北斗/GNSS中心，签署中俄卫星导航合作政府间协定，务实推动北斗系统走出去；高精度特色带动应用新突破，北斗芯片、模块等基础产品销量突破7000万片，性能价格比肩国际水平，北斗高精度产品出口90多个国家和地区，北斗地基增强技术和产品成体系输出海外。

系统服务区为全球，定位精度为水平10米、高程10米

据介绍，目前北斗系统在轨卫星和地面系统工作稳定，经全球范围测试评估，系统性能满足预期，具备全球服务能力。

根据最新版北斗系统公开服务性能规范，北斗系统服务性能为：系统服务区为全球，定位精度为水平10米、高程10米，测速精度为0.2米每秒，授时精度为20纳秒，系统服务可用性为优于95%。其中，在亚太地区，定位精度水平5米、高程5米。包括“一带一路”国家和地区在内的世界各地，均可享受到北斗系统服务。

根据计划，2019至2020年，我国还将发射11颗北斗三号卫星和1颗北斗二号卫星，在巩固亚太区域服务同时，还将进一步提升全球服务性能。

北斗已进入国际民航等多个国际组织标准

北斗系统已成为我国实施改革开放40年来取得的重要成就之一。目前，北斗系统已在我国国民经济、国防安全、百姓生活等方面得到广泛应用，同时走出国门惠及世界。

产业规模不断壮大，竞争实力显著增强。我国卫星导航与位置服务从业单位已达14000家，从业人员超过50万人，形成珠三角、京津冀、长三角、鄂豫湘、川陕渝五大产业区域，一批具有实力的卫星导航企业正在成长。北斗芯片跨入28纳米工艺时代，我国卫星导航专利申请总量累计已达5.4万件，跃居全球第一。

应用领域不断拓展，规模水平日新月异。交通运输等领域应用不断走深走实，全国已有617万辆道路营运车辆，3.56万辆邮政和快递车辆，36个中心城市8万辆公交车，使用北斗系统。港珠澳大桥采用北斗高精度形变监测系统，有效保障大桥安全运行。基于北斗的高空气象探测系统，有效改进我国中期天气预报质量。在大众应用方面，国内市场销售的智能手机大部分支持北斗定位功能；智能车载终端在国内10余个车企30多个车型上实现批量应用；基于北斗高精度服务的智能驾驶量产汽车，有望2019年上市。

国际化实现新突破，北斗赢得海外广泛赞誉。缅甸、泰国、阿尔及利亚、俄罗斯等多国相继采购北斗产品，服务性能和产品质量在当地创下口碑。北斗已进入国际民航、国际海事、国际移动通信等多个国际组织标准，国际搜救卫星组织将北斗纳入全球卫星搜救系统计划，为全球用户提供遇险报警服务。

此外，北斗系统还在智慧城市、减灾救灾、农林渔业、气象环境等领域得到较好应用，产生显著的经济和社会效益。

冉承其表示，北斗提供全球服务，是北斗建设的一大步，也是北斗发展的新起点。按规划，2020年全面完成北斗三号全球组网建设，2035年还将建成以北斗系统为核心的，更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时（PNT）体系。中国愿与世界各国共享北斗系统建设成果，北斗将以更强的功能、更优的性能，服务全球。

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 02 版）

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)