2018年中国军队国际军事合作亮点纷呈

本报北京12月27日电 （记者卢晓琳）12月27日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻发言人吴谦就联演联训、“和谐使命—2018”任务、第七届世界军人运动会的筹备情况等问题回答了记者提问。

吴谦首先主动发布了有关今年联演联训工作的消息。吴谦介绍，2018年，中国与30多个国家举行近40场联演联训，为与各国军队深化友谊与互信，提高各自军队建设和训练水平发挥了积极作用。今年的联演联训工作主要有以下3个特点：一是层级更为丰富，既有单兵的军事技能训练，也有战术层面的混编同训，还有战略战役层面的合帐练兵，可以说是多层级深度交流。二是内容更近实战，既涵盖人道主义救援减灾等非传统安全领域课目，也包括传统安全领域的内容，可以说是战味儿十足。三是机制更趋完善，既注重单次演训效果，又着眼长远推动联演联训机制化运行，为高质量、例行性、规范化开展联演联训打下坚实基础。

有记者提问，圆满完成“和谐使命—2018”任务的中国海军和平方舟医院船正在返航途中，发言人能否介绍一下此次“和谐使命—2018”任务的完成情况？吴谦介绍， 6个月来，和平方舟医院船航程31500海里，诊疗50884人次，辅助检查26231人次，实施手术288例，圆满完成了医疗服务和友好访问任务。

关于上周巴基斯坦空军和中国人民解放军空军举行的联合训练的相关成果，吴谦介绍，11月30日至12月23日，中巴两国空军在巴基斯坦空军伯拉利基地举行了代号为“雄鹰—Ⅶ”联合训练。中国空军歼—10C、歼—11B和空警—500预警机参训，与巴空军飞机进行多课目实战化联训，达到了预期目的。

关于2018年中国国际军事合作，吴谦介绍，2018年，在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，中国军队的国际军事合作开拓进取、锐意创新，可以说是亮点纷呈。这一年，中国军队的朋友圈越来越大，构建起全方位宽领域多层次的国际军事合作新格局；这一年，中外联演联训的实战味越来越浓，国际军事合作对战斗力的贡献率大幅提升；这一年，中国军队的国际话语权越来越强，中国军队的声音在双多边舞台掷地有声；这一年，中国军队的影响力越来越广，提供的国际公共安全产品遍布全球。

关于第七届世界军人运动会的筹备情况， 吴谦介绍，2019年10月18日至27日，第七届世界军人运动会将在武汉举办。目前，赛事筹备工作已取得阶段性成果。报名人数已逾万人。场馆建设高标准推进，13个场馆设施项目已基本具备办赛条件，22个项目正抓紧推进。

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 10 版）

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)