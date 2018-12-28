越南2018年经济预计增长7.08%

越南统计总局27日公布的数据显示，2018年越南国内生产总值预计增长7.08%，超过国会设定的6.5%至6.7%的增长目标。

数据显示，农业、林业和渔业增长3.76%，工业和建筑业增长8.85%，服务业增长7.03%。此外，通胀率为3.54%，实现了低于4%的目标。

越南海关总局当天公布的数据显示，2018年越南进出口贸易总额预计达4822亿美元，比上年增长12.6%；其中出口2447亿美元，增长13.8%；进口2375亿美元，增长11.5%；贸易顺差为72亿美元。

越南国会上月通过决议，将2019年经济增长目标设定为6.6%至6.8%。

世界银行10月发布报告说，在全球经济复苏和国内改革的推动下，越南经济继续表现良好，强劲的增长创造就业机会并促使收入增加，带来福利和减贫领域的进步；但越南仍面临内外部风险和长期挑战，包括全球金融波动、保护主义抬头和国内银行领域脆弱性、公共债务增加等。

世界银行预测，2019年越南经济增速将放缓至6.6%，2020年将为6.5%。（记者王迪 陶军）

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