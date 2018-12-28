阿联酋驻叙利亚大使馆重新开放

位于大马士革的阿拉伯联合酋长国驻叙利亚大使馆在关闭近7年后于27日重新开放。

据悉，阿联酋驻叙利亚大使馆外交人员、叙利亚外交部官员、伊拉克驻叙利亚大使以及苏丹、突尼斯、阿尔及利亚等国驻叙大使馆外交人员出席了复馆仪式。仪式未向媒体开放。

伊拉克驻叙利亚大使萨阿德·穆罕默德·里达在仪式结束后对媒体表示，阿联酋大使馆重新开放是叙利亚对其他阿拉伯国家重返大马士革发出的邀请。

叙利亚媒体“沙姆调频”当天援引阿联酋驻叙利亚大使馆临时代办阿卜杜勒－哈基姆·努阿米的话说，阿联酋大使馆重新开放是其他阿拉伯国家重返叙利亚的前奏，叙利亚将强势回归阿拉伯世界。

阿联酋是多年来首个在叙利亚重新开放大使馆的海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）成员国。

2011年叙利亚危机爆发后，阿拉伯国家联盟中止了叙利亚的成员国资格，包括海合会成员国在内的许多阿拉伯国家关闭了驻叙利亚大使馆。（记者郑一晗）

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