2018年美国警员殉职人数达144人

美国执法人员纪念基金会27日发布报告：2018年美国共计144名警务人员因公殉职，比去年增加了12%。

美联社27日消息，美国执法人员纪念基金会的报告显示，2018年，全美共有144名联邦、州及地方警务人员因公殉职。134名男性，10名女性。平均年龄为41岁，平均服役12年。这一数字与去年相比，增加了12%。2017年，美国因公殉职的警务人员为129人。

报告称，本年内，52名执法人员中弹身亡，50人死于交通事故。

据美国全国公共广播电台报道，相较之下，20世纪80年代，美国每年平均有87名警察死于枪击事件，交通事故死亡人数为64人。

报告还指出，其他殉职原因包括心脏病发作、中风、溺水等。另有15名警员因癌症而死亡，这与2001年9月11日世界贸易中心遭袭倒塌的搜索营救工作有关。

另据报告数据显示，2018年警务人员殉职最多的地方在纽约州、加利福尼亚州、佛罗里达州和得克萨斯州，各有11人死亡。

此外，报告称，据美国联邦调查局公布的数据，截至2017年，美国共有超过95万名警务人员和67万名高级执法官员，创美国有史以来执法人员人数最高纪录。

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)