年终盘点：时代的脚注，一字概括这一年，你选哪个？

又到岁末，各种年度汉字和热词盘点新鲜出炉。谷歌搜索公布了年度热词“好”，日本人用毛笔写下大大的“灾”字，中国年度汉字“奋”，则让人想起那句“幸福都是奋斗出来的”……不论哪个字在评选中脱颖而出，都是一字值千言。如果要借用这些字词和2018年说声再见，你又会选择哪一个？

【多“灾”多“毒”】

用一个字或词概括人们对年度重大事件及社会态势的看法，已成为不少国家和地区的惯例。日本已连续多年公布年度汉字，2018年当选的是“灾”字。

回顾日本这一年，“灾”字的确贯穿始终。年初暴雪袭击，6月大阪强震，7月台风暴雨，接着高温酷暑；下半年又遭两场超强台风侵袭，北海道强震也带来重大伤亡。

除了天灾，还有人灾。

在教育界，有着百年历史的东京医科大学今年曝出歧视女考生的招生丑闻，体育界也传出知名教练涉嫌职权骚扰的丑闻。

面对“灾”字，日本不少网友表示扎心。有网友感慨，希望明年转“灾”为“福”。

其实，这已经是“灾”字在日本第二次当选年度汉字。回顾日本过去20多年的年度汉字，“震”、“毒”、“伪”、“战”、“税”、“虎”、“倒”、“灾”等，反映负面或消极情绪的字占了不少。

除了“灾”字，今年还有一个词火了——“有毒”。

牛津词典日前公布了2018年度热词“有毒”(toxic)。这是一个神奇的词，因为它能在不同的环境下，衍生出丰富的含义，从讨论环境中的毒物，到形容工作环境、人际关系中的各种问题，它都可以成为语义担当。

中国网友纷纷表示，原来外国人也会用“有毒”来插科打诨！

【“穷”“丑”“退”散】

“灾”“毒”多是外因，能躲则躲，但有些年度汉字，真能让对号入座的网友无语泪奔了。

原来，有人借着票选年度热词的东风，用“穷”下面加上“丑”生造了个字，来调侃自身“人穷且丑”的窘况，还有人说，除了“穷”，还“丑”，还“土”！这个字最后被送上“2018年度汉字”微博热搜榜。

网上流传的生造词，调侃又“穷”又“丑”

此字据说读作qiou，有人一本正经胡说八道称，它还有个读音是ni(你)。

韩国人这一年，也充满缺乏自信的“小确丧”情绪。在就业形势越来越严峻的韩国，很多求职者竟把“枯木死灰”选为年度成语，个体户们则把“劳而无功”，看成这一年的真实写照。

放眼国际舞台，有种态度和思路，也是人们面临现实困境时常想到的，那就是“退”。在“汉语盘点2018”活动中，“退”当选年度国际字。

资料图：美国总统特朗普为滚彩蛋活动鸣哨。中新社记者 刁海洋 摄

专家解读称，2018年，“退”字诀可谓是横扫三大洲。美国“退群”退到极致，伊核协议、联合国人权理事会、万国邮政联盟，都要一退了之。各种“退群”，或以退为进，或虚张声势，或去意已决，都是政治利益使然。

【向“望”美“好”】

人生不易，心向美好。

海峡两岸年度汉字的评选，就反映了普通民众对美好生活的憧憬之心。

12月14日，“海峡两岸年度汉字评选”揭晓，“望”字拔得头筹。图为台湾中华书学学会会长张炳煌现场公布这一获选汉字，并以不同字体进行展示。中新社记者 张晓曦 摄

今年，海峡两岸的汉字评选由各界知名人士推荐，经两岸逾1000万名网友投票，选出最能代表两岸现象的汉字。最终，“望”字拔得头筹。登高望远、展望未来、期望和平……字里行间，蕴含了两岸民众的共识与期盼。

而谷歌公布的2018年度搜索词则是一个简单的“Good”(好)。网友们搜索最多的问题包括世界上发生的好事、好消息、值得观看的好作品、如何成为一名好公民、怎样才算是好榜样等。

资料图：用谷歌搜索搜Good。来源：谷歌网站截图。

搜索框里，满满都是正能量。在谷歌公布的两分钟年度回顾视频中，也用“Good”串联起了泰国洞穴救援、给流浪汉分发食物等，发生在世界各地或大或小的“好”事。搜索引擎用事实告诉人们，生活还是美好的。

【“奋”“战”不息】

“汉语盘点2018”揭晓的中国年度国内字，是“奋”字，奋斗的奋。

评选活动主办方解释称，“奋”是振奋人心、奋发图强；也是奋勇拼搏、奋不顾身，在波澜壮阔的新时代画卷中，“奋斗，本身就一种幸福”。

大洋彼岸的美国，也票选出一个让人斗志昂扬的字，“Good Characters”网站选定并发布的美国2018年度字，是“战”！

“战”字当选美国2018年度汉字。来源：good characers 网站截图。

该网站表示，对美国人来说，2018年是一个聚光灯不断聚焦的年份，因为总统特朗普摆出了“好战”的姿态，并在许多方面“开战”。

从积极的意义来解读的话，“挑战”的“战”字，可能就是不断试着找出更好的方法，来实现目的。

【看到“转”“变”】

有奋斗，就可能有转机。

尽管日本今年多灾多难，但首相安倍晋三还是选择了“转”字，作为总结自己一年的字眼。

在他看来，2018年是日俄关系出现重大转机的一年。“能否使未来好转取决于我们自身，日本将在明年迎来重大的转折点，希望使之成为美好的一年。”

马来西亚中华大会堂总会长方天兴(右五)和马来西亚汉文化中心暨年度汉字工委会主席吴恒灿(右四)为年度汉字揭晓。 陈悦 摄

同样看到变化的，还有马来西亚。世界各地的马来西亚籍人士，投票选出了2018年马来西亚年度汉字——“变”。

评委会表示，这代表民众对今年现况的一致看法，既反应马来西亚今年大选政局“变天”，体现马来西亚政治格局的变化，又展现民众对国家新未来的期待。

大马政局变动，同样牵动着邻国新加坡人的心。新加坡直接把“马”字选为2018年年度汉字，因为民众最关心的，就是大马新首相上台后的新马关系。

【期待“翻”跃】

转机背后，很可能是翻天覆地的变化。

在中国台湾2018年代表字大选中，“翻”字脱颖而出。主办方称，激烈的县市长选举翻天覆地，翻转出一个全新局面。这也体现了民众的年度感受：希望台湾从此翻出更蓬勃的竞争力。

翻盘之后，人们都期望更上一层楼。《咬文嚼字》编辑部公布的2018年中国十大流行语中，有个词也表达了一种质的飞跃——“锦鲤”。尽管只有千万分之一的机会，但好运来了挡不住，谁不希望翻身，变条锦鲤跃龙门呢！

回望2018，你又会选择哪个词，来概括自己这一年呢？(孔庆玲)

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)