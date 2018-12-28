沙特阿拉伯国王兼首相萨勒曼27日发布命令改组内阁，更换外交大臣等重要官员，并重建沙特安全和政治事务委员会。
命令称，免去朱拜尔的外交大臣职务，由前财政大臣阿萨夫接任。朱拜尔被任命为外交事务国务大臣兼内阁成员。
朱拜尔从2015年起担任外交大臣一职。阿萨夫曾长期担任财政大臣。
萨勒曼国王还宣布重建沙特安全和政治事务委员会，继续由王储穆罕默德担任主席。
命令免去阿瓦德的新闻大臣职务，由图尔基接任。阿瓦德被任命为王宫办公厅顾问。
国王还免去哈利德的国民卫队司令职务，由阿卜杜拉担任。
国王将自己儿子苏尔坦由国家旅游和遗产总局局长，调换为新成立的沙特国家航天总局局长。
萨勒曼国王还对国家体育总局局长和两个省长职务进行了更换。
此次内阁改组是在发生沙特记者卡舒吉遇害两个多月后进行的，该案对沙特外交、政治、安全及国际声誉造成不利影响。（记者王波 涂一帆）
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