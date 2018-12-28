中国北斗正式迈入全球时代

新华社发

12月27日下午的国新办发布会上，中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其宣布：北斗三号基本系统完成建设，于当天开始提供全球服务。这标志着北斗系统服务范围由区域扩展至全球，北斗系统正式迈入全球时代。

一年发射19星刷新纪录

北斗系统是中国自主建设、独立运行，与世界其他卫星导航系统兼容共用的全球卫星导航系统，可在全球范围，全天候、全天时，为各类用户提供高精度、高可靠的定位、导航、授时服务。自上世纪90年代开始，北斗系统启动研制，按“三步走”发展战略，先有源后无源，先区域后全球，先后建成北斗一号、北斗二号、北斗三号系统，走出了一条中国特色的卫星导航系统建设道路。

2018年是北斗系统发展史上极不平凡的一年，也是建设任务最为繁重的一年。组网发射创造纪录，系统运行确保稳定，国际合作亮点纷呈，应用推广成效显著。主要包括：一年内完成10箭19星发射，创下世界卫星导航系统建设和我国同一型号航天发射的新纪录。建成首个海外北斗/GNSS中心，北斗芯片、模块等基础产品销量突破7000万片……

世界各地均可享受服务

据介绍，目前北斗系统在轨卫星和地面系统工作稳定，经全球范围测试评估，系统性能满足预期，具备全球服务能力。

根据最新发布的北斗系统公开服务性能规范（2.0版）显示，北斗系统服务性能为：系统服务区为全球，定位精度为水平10米、高程10米，测速精度为0.2米每秒，授时精度为20纳秒，系统服务可用性为优于95%。其中，在亚太地区，定位精度水平5米、高程5米。包括“一带一路”国家和地区在内的世界各地，均可享受到北斗系统服务。

根据计划，2019至2020年，我国还将发射11颗北斗三号卫星和1颗北斗二号卫星，在巩固亚太区域服务同时，还将进一步提升全球服务性能，完成后续星座组网，提供世界一流卫星导航服务。

北斗系统取得长足进步

北斗系统已成为中国实施改革开放40年来取得的重要成就之一。目前，北斗系统已在我国国民经济、国防安全、百姓生活等方面得到广泛应用，同时走出国门惠及世界，取得长足进步和显著效益：

产业规模不断壮大，竞争实力显著增强。我国卫星导航与位置服务从业单位已达1.4万家，从业人员超过50万人，成长一批具有实力的卫星导航企业。自主北斗芯片跨入28纳米工艺，我国卫星导航专利申请总量累计已达5.4万件，跃居全球第一。

应用领域不断拓展，规模水平日新月异。交通运输、海洋渔业等领域应用不断走深走实，全国已有617万辆道路营运车辆，3.56万辆邮政和快递车辆，36个中心城市8万辆公交车，3230座内河导航设施，2960座海上导航设施，使用北斗系统。在大众应用方面，北斗已在智能手机上实现规模化应用，国内市场销售的智能手机大部分支持北斗定位功能。

国际化实现新突破，北斗赢得海外广泛赞誉。北斗已进入国际民航、国际海事、国际移动通信等多个国际组织标准，国际民航组织批准北斗星基增强服务商标识号和标准时间标识号，国际搜救卫星组织将北斗纳入全球卫星搜救系统计划，为全球用户提供遇险报警服务。

此外，北斗系统还在智慧城市、减灾救灾、农林渔业、气象环境、精准机控等领域均得到较好应用，产生显著的经济和社会效益。

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)