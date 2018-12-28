融入“一带一路”建设 奔向世界一流企业

秦川集团参加德国汉诺威国际机床展。

近日，在秦川机床工具集团股份公司，一台用于生产230升双层塑料包装桶的大型中空成形机刚刚完成调试验收，即将由其在马来西亚的合资公司——泰柯秦川机械有限公司发往泰国。这是近年来秦川集团通过该渠道销售的第20台塑料中空成形机械。

通过合资公司实现产品在东南亚的销售，是秦川集团实施全球化布局战略，主动融入“一带一路”建设取得的成果之一。如今，秦川集团正深度融入全球化发展。

构筑全产业链优势

布局全球化发展

秦川集团是中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，专注于数字化制造工艺装备、关键零部件先进制造业务以及现代制造服务业三大业务板块。通过上下游产业拓展，秦川集团以产业链完整、产品线众多、系统集成能力强大、综合竞争优势显著，跻身全球知名机床工具企业集团行列。

三大业务板块和多元化产品结构决定了秦川集团的产品多元化出口之路。

早在2003年，秦川集团就跨国收购了位于底特律的联合美国工业公司（United American Industries，INC，简称“UAI”）60%的股权，其拉削工艺、拉刀、拉刀磨、拉床等“四拉合一”技术工艺享誉美国三大汽车公司及其全球供应商。2007年成立的的QCA，是秦川集团在美国密歇根州安娜堡市投资组建的全资子公司，主要借助UAI公司在北美市场的销售渠道、技术影响力，负责集团高端数控机床与复杂刀具产品在该区域的销售，打造秦川集团在北美的研发基地、装配基地、售前售后服务以及刀具配送中心。2011年，秦川集团依托UAI、 QCA在美国设立秦川北美研发中心，整合全球高端资源、提高企业技术创新能力，进而提高成套技术、系统集成能力及智能制造水平，满足国内外高端客户的需求。

如果说秦川进入北美市场，是通过跨国并购方式，借“船”出海，那么对亚洲市场则是充分发挥资本和品牌优势。秦川以资本和品牌为纽带，在国内成立销售公司，并以此为平台，除销售塑料机械产品外，还将秦川集团的齿加工机床、数控车床、外圆磨床等产品推向东南亚市场，向当地客户提供便捷专业的技术支持和售后服务，各项业务呈现良好发展的态势。

注重原始性技术创新

形成国际品牌优势

“一个人，胸怀有多大，事业就有多大；一个企业，格局有多大，市场就有多大。”秦川集团董事长龙兴元说：“全球化布局就是在更高层次上提升产业的整合能力，而其中最核心的，就是对高端人才资源的有效整合”。

毛世民是全球锥齿轮啮合原理方面的顶尖专家。2008年龙兴元在国外考察项目，满怀激情地告诉毛世民“要把秦川集团的磨齿机打造成为国际一流品牌”。正是这份肺腑豪情，毛世民毅然加盟秦川集团担任技术总顾问。基于毛世民“世界首创原理——数字产形轮展成法”，秦川集团制造出了大型锥齿轮铣齿机、大型锥齿轮磨齿机。从根本上改变了中国大型齿轮加工受制于人的现状，开创了中国机床工具行业原始性技术创新的先河。

作为国内复杂型面加工专家，秦川集团齿轮箱设计制造处于世界先进水平，广泛应用于国内外海洋石油、天然气等钻井行业。

“2016年10月，QHPD150T海洋平台升降齿轮箱已交付用户72台。今年5月和8月，QHPD110T海洋平台升降齿轮箱各有56台随平台出口阿联酋。”提起海洋平台齿轮箱对外市场销售情况，秦川集团一位功能部件事业部销售负责人如数家珍。

依靠技术优势和经济优势，秦川集团不断加强出口，以俄罗斯及中欧、东南亚、北美洲为支点辐射全球，产品远销美国、日本、韩国、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、马来西亚等国家和地区，在国际上享有一定的声誉和品牌优势。

乘“一带一路”东风

打造世界一流企业

近年来，秦川集团深度融入“一带一路”建设，推进了多种形式的对外合作，相继在韩国设立售后服务中心，在越南设立海外营销服务中心，在南非设立海外营销服务中心，组团在美国、德国、日本、土耳其、巴西、墨西哥等国家参加多种机械装备展会，扩大企业国际品牌知名度。

今年2月，秦川集团宝鸡机床与俄罗斯斯坦克机床制造公司签订合资建厂的框架协议，通过对外直接投资等形式加大参与国际竞争与合作，突破了诸多非市场化壁垒的限制，实现集团产品在俄罗斯境内的本地化生产。进一步提升了产品的技术、成本、服务等方面优势，实现双方的共享与共赢。

在共建共赢的道路上，秦川集团还积极寻求与国际顶尖企业的合作，不断提升自己的智能制造水平。例如，集团与德国工业4.0的主要倡导者之一——博世力士乐进行合作，联合设计、组建高精度减速器关键零件加工、整机装配及检测数字化生产线，实现为用户提供“实物+数据包”的减速器产品服务新业态。

在数字化生产线研制中，秦川集团结合公司生产管理特点及流程，形成了具有秦川特色的生产系统QCPS和秦川生产执行系统QCMES，为提升公司数字化车间研制能力，对外承接数字化生产线和数字化车间项目打下坚实的基础。

“深度融入全球化，是打造具有国际竞争力百年企业的必由之路”。龙兴元说，他一直有一个梦想——把秦川集团打造成为世界一流的企业。“这可能需要几代人的不懈努力，秦川一定能做到。”龙兴元自信的表示。

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)