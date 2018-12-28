特朗普访前线部队继续拿边境墙说事 将政治纷争带进军营

“我们不再是傻瓜……美国不能继续充当世界警察了。”26日，突访驻伊拉克前线部队的美国总统特朗普对着美国大兵表示。这是特朗普上任两年来首次视察前线部队，三个小时的闪电式探访，终于可以堵住美国国内批评他从未到过战区的人的嘴了。不当世界警察，美国要自愿放弃自己的霸权吗？显然不是那么回事，这不过是特朗普为从叙利亚撤军进行辩护。他的逻辑是：美国不能再被“占便宜”，想要得到美国的保护，掏钱！看来，不是不当世界警察，而是“无利不起早”，一切以利益为重，归根结底还是“美国优先”。

突访时间虽短，对特朗普来说却意义重大。26日早些时候，美国全国广播公司等媒体还刊文嘲讽特朗普是“2002年来首位没在圣诞节探访作战部队的总统”。此前，《纽约时报》直接刊发评论向特朗普喊话：“放下高尔夫俱乐部，探访作战部队。”法新社称，2001年“9·11”恐怖袭击发生后，美国总统探访战区部队已成为传统。特朗普由于在任期前两年没有探访作战部队而招致大量批评。不过，在他做出从叙利亚撤军和削减驻阿富汗美军的争议决定后，人们的猜测开始增加，认为他最终将做出探访美军部队的象征性举动。

眼下特朗普正麻烦缠身，“独自一人可怜地”在白宫过了平安夜，在舆论看来，他这次视察前线部队也有“突围”的意思。CNN称，特朗普把一大堆麻烦留在了华盛顿，包括政府部分“关门”和不稳定的经济。他还面临着对手对他一系列外交政策的批评浪潮，他的国家安全团队中一些人也与其意见相左。

美联社称，与他之前的做法一样，特朗普抛弃了政治纷争止于国内的传统原则，会见驻伊美军时继续攻击民主党拒绝拨款建边界墙。特朗普指责政治对手只是盲目地反对他提议的一切事情，“我不知道你们是否清楚正在发生的事情——我们想让美国有坚固的边界，但是民主党不想让我们拥有坚固的边界。只有一个理由，你们知道为什么吗？因为我想要。”《华盛顿邮报》称，特朗普讲话中错误不少。他说部队超过10年都没有涨工资了，是他一下加薪10%。然而事实是，数十年来美军每年都会加薪，特朗普今年下令给部队加薪2.6%，而不是10%。（张梦旭 青木 张继丹 陈一 柳玉鹏）

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