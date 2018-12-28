以色列对叙利亚突袭 俄方：是对叙主权的严重侵犯

“美国从叙利亚撤军后，以色列变得更加肆无忌惮，所以特朗普撤军的话音刚落下不久，以色列就开始大打出手”。针对以色列空军25日夜间出动6架F-16战机对叙利亚首都大马士革郊区发动导弹袭击一事，埃及《祖国报》27日做出上述评论。俄罗斯26日就以色列发起的挑衅给予严厉谴责，但以色列总理内塔尼亚胡对此并不予理会，称将继续对叙利亚境内的伊朗部队进行空袭。

据以色列《国土报》报道，以色列6架F-16战机当地时间25日进入黎巴嫩领空，从那里用GBU-39高精度制导炸弹对大马士革西部一处由伊朗支持的“真主党”弹药库发起空袭。行动中，以军共发射16枚空对地导弹。俄罗斯国防部消息称，其中的14枚被叙利亚防空军队成功拦截，另有两枚落到叙军第128旅后勤中心，造成3名叙利亚军人受伤。与此同时，以色列本次军事行动还对两架准备停降大马士革和贝鲁特的客机构成威胁。为防止悲剧发生，叙利亚政府军被限制使用防空和电子战武器，大马士革的飞行调度员将客机引离危险区域。

俄罗斯《消息报》27日称，叙利亚防空军是依靠俄罗斯自动控制系统，才成功击退以色列空军本次大规模空袭的。这是叙军首次使用防空武器自动控制系统应对空袭。针对以色列实施的空袭行动，俄罗斯感到强烈不满。俄罗斯外交部26日表示，莫斯科对以色列空袭叙利亚极为关切，以色列的做法是对叙利亚主权的严重侵犯。俄专家科日诺夫认为，俄罗斯这一表态表明，以色列与莫斯科间的关系并未恢复，两国关系仍处在紧张中。

此外，黎巴嫩政府也准备就此事向联合国安理会进行紧急投诉。黎巴嫩外交部周三晚些时候称，以色列本次空袭极有可能造成重大民用航空灾难，对空中交通构成威胁。黎巴嫩外交部长已指示黎巴嫩驻联合国特使向安理会提出申诉，反对“以色列危及该地区稳定的危险举动”。

据美国《华盛顿观察家报》26日报道，内塔尼亚胡当天在出席以空军毕业典礼时重申，以色列不会允许伊朗在叙利亚的军事存在。他说：“伊朗在叙利亚建立军事据点针对以色列，这一点我们难以接受，我们将积极且持续地采取行动，包括在当前这一阶段。”他还补充说，美国总统特朗普退出叙利亚的决定“并不会改变我们的政策，以色列将恪守自己在叙利亚和其他任何地方的红线。”

“中东在线”新闻网撰文指出，在叙利亚境内的伊朗和真主党势力一直是以色列的“心腹大患”，早欲除之后快，如果美军撤出叙利亚，以色列将变得更加自由，该国可以根据自己的情况，随时对伊朗和真主党目标发动打击。（黄培昭 柳直）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)