【寰球观察】2018年俄欧关系：低谷徘徊 前路难测

2018年，对于俄罗斯与欧洲国家的关系来说，波澜不断，曲折连连，可谓多事之秋。

有共识，更有纷争；有防范，亦有所求。危机与转机同在，抗争与合作并存，成为今年俄欧关系真实写照。俄罗斯与欧洲的2018，低谷徘徊，前路茫茫。

峰回路未转 俄欧关系低谷仍徘徊

即将过去的2018年，俄罗斯与欧洲各国的关系用“峰回路未转”来形容最恰当不过了。

今年年初，以俄罗斯前特工“中毒”事件为由，美欧和俄罗斯之间上演了自冷战结束以来最大规模的“外交战”，俄罗斯与欧洲的关系一度跌至谷底，有媒体惊呼，“这预示着俄罗斯与西方之间的一场新冷战已经到来了。”

5月，美国宣布退出伊核协议，在伊核协议问题上，俄欧持有共同立场，德法领导人1周内相继访问俄罗斯，俄欧关系的“坚冰”曾一度出现“消融”迹象。有评论称，美国退出伊核协议一定程度上迫使欧洲采取更加灵活、多元的外交政策，包括缓和对俄关系。

10月，英、荷、德等国纷纷指责俄罗斯策划了一系列网络攻击。对此，俄罗斯理直气壮地回应，一些西方国家“间谍妄想症”发作了。这一“围攻”事件使正渐趋回暖的俄欧关系再添波澜。

临近岁末，俄罗斯与乌克兰因刻赤海峡冲突再度升级，两国关系急剧激化，英国、波兰等国对此指责俄方行为，欧盟发表报告称俄使用武力“不可接受”，俄欧关系缓和的希望从此似乎更加渺茫。

分析人士认为，面对西方国家对俄的持续打压，尽管俄罗斯努力改善对欧关系，与法德等国在诸如叙利亚、伊核协议和中导条约等议题上协调立场、加强沟通，但由于欧洲国家对俄态度的首要因素仍是美国，俄欧一度“缓和”很大程度上与美欧“渐行渐远”密切相关。双方在北约东扩、乌克兰等重大问题上分歧仍存，彼此间裂痕并未实质弥合。因此“抗争与合作并存，抗争多于合作”依旧主导着2018年的俄欧关系，“柳暗花明”尚待时日。

经贸成亮点 俄欧关系苦中亦有甜

在政治、安全等问题上，俄欧之间曾一度“剑拔弩张”，但2018年双方在经贸、能源和人文交流等领域却取得了丰硕成果，成为2018年俄欧关系亮点之一。

在经贸方面，根据俄联邦海关署统计，2018年1月至9月，俄罗斯与欧盟双边贸易额为2163.24亿美元，同比增长21.5%。其中，俄对欧盟出口为1501.31亿美元，增长29%；欧盟在俄外贸结构中的占比从42.7%升至43.2%。

在具体经贸合作层面，俄罗斯与法国等欧洲国家合作也取得了不错成果。俄法两国在法国总统马克龙访俄期间达成多项经贸协议，其中包括6份总金额11.7亿美元的法方对俄直接投资合同。法国能源巨头道达尔公司加大对俄罗斯北极液化天然气项目投资，以25.5亿美元购买俄罗斯诺瓦泰克公司10%的股份。相关专家认为，尽管俄罗斯仍处于欧盟制裁之下，但俄欧双方今年在经贸领域仍交出了令人欣慰的成绩单。

值得一提的是，在能源合作领域，尽管美国竭力阻挠和乌克兰极力反对，以及欧盟内部分歧严重，但俄德两国依然顶住巨大压力，稳步推进北溪-2天然气管道建设。普京表示，在经济合理的情况下，准备继续从乌克兰过境向德国输气，并愿意就此与乌方谈判，尽力凸显俄方照顾欧洲利益和关切的合作诚意。

在人文交流方面，今年6月，第21届世界杯足球赛在俄罗斯成功举行，包括曾呼吁抵制本届世界杯的英国在内，入围决赛圈的欧洲球队皆无一缺席。包括法国、克罗地亚等欧洲国家在内的25国总统、11国总理以及多名外国皇室成员赴俄观看世界杯，俄罗斯以“足球外交”修复巩固“朋友圈”，拓展外交转圜空间。

绿茵场内外，井然有序的组织和热情好客的球迷也为俄罗斯赢得赞誉。季军战过后，英格兰队主帅索斯盖特感叹：关于英俄关系的说法很多，不过，“走在人群中间，我们受到的欢迎再热烈不过”。借助世界杯，俄罗斯向世界展示社会的开放进步、国民的友好热情，有助于消除西方的“傲慢与偏见”，刷新外界认知。

展望新一年 俄欧关系探底或转圜？

俄欧关系的发展牵动世界格局。展望2019年的俄欧关系，是在纠缠中继续探底，还是有实质性突破，仍取决于多种内外因素。

首要外在因素仍是美国。有评论认为，基于经济和战略考量，德法等欧洲国家依然把对美关系作为外交优先目标，不会为了与俄发展关系而置美国于不顾。同时，美方对欧俄加强接触也相当警惕。因此，美国或成决定俄欧关系走向的重要变量，美国未来对俄的任何施压举动都可能强化欧盟对俄立场，加剧俄欧紧张局势。

11月11日，法国巴黎凯旋门前的大屏幕显示美国总统特朗普、德国总理默克尔、法国总统马克龙、俄罗斯总统普京等政要出席一战结束百年纪念仪式。新华社记者 郑焕松 摄

根本内在因素在于俄欧本身。作为双边关系的“当事人”和“操盘手”，俄欧关系向好还是探底，从根本上取决于双方本身。努力搁置争议、凝聚共识，无疑是推动双方关系改善的最重要路径。

由于欧洲内部对于改善对俄关系存在不同声音，比如以波兰、波罗的海三国为代表的中东欧国家，始终把俄罗斯视作“威胁”，主张加强防范和遏制。因此，若想在所有重大问题上“谈妥一切”，“多快好省”地改善俄欧关系恐不太现实。

欲推动俄欧关系向好发展，双方只有从各自战略环境变化和现实需要出发，尽可能搁置并逐步消除在一些重大焦点议题上的分歧，同时加强沟通协调，拓展合作领域，形成“最大公约数”，惟此方可为俄欧关系进一步恢复创造有利条件，并为这一关系的向前发展奠定良好基础。（徐海知 徐倩）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)