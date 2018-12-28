也门停火协议仍显脆弱 联合国观察团忙监督

也门政府与胡塞反政府武装达成的停火协议执行一周有余，红海城市荷台达依然不时响起炮声，双方互相指责违反协议。监督停火的联合国观察团26日召集双方开会，以避免这份来之不易的协议破产。

法新社报道，联合国观察团领队、荷兰退役将军帕特里克·卡马特26日在荷台达城东一家宾馆内召集会议，也门政府和胡塞武装派代表出席。

按照法新社说法，这是也门政府与胡塞武装首次直接对话。双方代表本月13日在瑞典首都斯德哥尔摩结束新一轮和平谈判，但谈判采取由西方外交官“传话”的方式，双方代表没有直接对话。

双方在斯德哥尔摩和谈中就停火、交换俘虏、荷台达管辖等多项重要议题达成一致。双方后续同意设立联合委员会，监督协议落实情况，卡马特是委员会主席。

不愿公开姓名的也门政府官员证实，也门政府代表26日乘坐联合国车辆前往会场。荷台达2014年以来由胡塞武装控制，也门政府军和沙特阿拉伯主导的多国部队今年6月发起进攻，试图收复荷台达，但进展不大。

根据协议，也门政府和胡塞武装18日开始在荷台达停火。只是，双方在荷台达及其周边地区不时零星交火，荷台达市区26日早晨响起炮声。

沙特阿拉伯主导的多国部队指认胡塞武装18日以来违反协议183次、致死10名亲政府武装人员；胡塞武装则指认政府军和多国部队过去24个小时至少违反协议31次。

一名不愿公开姓名的多国部队官员警告胡塞武装，如果不彻底停火，多国部队将恢复攻势。这名官员说：“我们期待支持卡马特的努力……真诚希望他成功，但如果失败，我们保留恢复进攻继而收复整座城市的权利。”

卡马特22日率领多名联合国观察员抵达也门南部城市亚丁，会晤也门政府官员。他随后前往首都萨那并会晤胡塞武装人员。

观察团预期在也门工作大约30天，观察员不统一着装、不配备武器，但有明确标识。一些不愿公开姓名的外交官告诉法新社记者，观察团大概有30人至40人。

荷台达是国际人道主义援助物资进入也门的主要门户，大约80%的食品、药品和燃料等援助物资的运输经由荷台达港。

胡塞武装2014年9月夺取萨那，后续占领也门南部地区，迫使总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪前往沙特避难。沙特等国组成多国部队，2015年3月发起“果断风暴”行动，与政府军联手对抗胡塞武装。

联合国方面警告，多年内战在也门酿成严重人道主义危机，大约1400万人濒临饥荒，占也门总人口大约半数。（王宏彬）（新华社专特稿）

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