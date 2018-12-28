伊朗媒体：伊方首次承认与阿富汗塔利班举行会谈

伊朗媒体26日援引伊朗高官的话报道，伊朗方面与阿富汗塔利班组织有接触并举行过会谈。按照一些媒体的说法，这是伊朗官方首次承认与阿富汗塔利班会谈。

【首次承认】

伊朗半官方媒体塔斯尼姆通讯社报道，伊朗国家最高安全委员会秘书长阿里·沙姆哈尼出访阿富汗时公开这一消息。

沙姆哈尼告诉媒体记者：“我们向阿富汗政府通报了我方与塔利班的沟通和谈话，这一过程将持续。”不过，他没有细说会谈的时间、地点和内容。

沙姆哈尼说：“伊朗一直是地区稳定的主要支柱之一，伊阿两国之间的合作肯定会帮助解决阿富汗现存安全问题。”

塔斯尼姆通讯社记者阿巴斯·阿斯拉尼在社交媒体“推特”上发帖，说这是伊方首次承认与阿富汗塔利班会谈。

阿富汗塔利班发言人证实，塔利班代表上周在阿拉伯联合酋长国再次面见美国官员，讨论阿富汗局势。塔利班代表还会晤了阿联酋、巴基斯坦和沙特阿拉伯派出的代表。阿富汗政府同样派出代表团，但塔利班拒绝与政府方面对话。

多名阿富汗塔利班消息人士先前说，阿富汗政府代表不在场的情况下，塔利班与美国官员近几个月在卡塔尔面谈多次。美方对这一说法不置可否。

阿富汗总统阿什拉夫·加尼今年2月底向塔利班抛出橄榄枝，表示愿意不设前提条件与对方和谈，让这一武装组织作为政治党派参政。

阿富汗塔利班迄今没有正式回应加尼的提议，但多次提出先与美国谈、再与阿富汗政府谈的要求。

【复杂渊源】

法新社报道，伊朗与阿富汗之间的国界线长达900多公里，两国最近几十年的关系比较复杂。

上世纪90年代塔利班统治阿富汗期间，伊朗支持的阿富汗什叶派少数民族受到塔利班迫害。塔利班武装人员1998年在北部城市马扎里沙里夫攻入伊朗领馆，杀害多名伊朗外交官，双方关系急剧恶化。

伊朗后来在阿富汗战争期间配合美国，把塔利班赶下台并与美国扶持的阿富汗新政府交好。不过，西方国家指认伊朗伊斯兰革命卫队近年来与阿富汗塔利班建立关系，意图把美军赶出阿富汗。

美国总统唐纳德·特朗普本月19日宣布从叙利亚撤军。美方官员披露，特朗普有意从阿富汗撤走现有大约1.4万名美军的“几乎一半”。

伊朗表态“欢迎”美军撤出叙利亚，但对美军大幅削减驻阿部队规模没有作出回应。

伊朗外交部发言人巴赫拉姆·卡西米22日说：“美军的存在从最开始，在原则上，就是错误和缺乏逻辑的举动，更是地区不稳定和不安全的主要原因。”

阿富汗塔利班今年加大攻势，占据大片地盘，给政府军造成惨重伤亡。阿富汗首都喀布尔一幢政府办公楼24日遇袭，43人死亡。阿富汗首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉指认塔利班发动袭击。（王宏彬）（新华社专特稿）

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