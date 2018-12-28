关系逐渐转暖！叙利亚有望回归阿拉伯国家联盟

消息人士告诉英国媒体，阿拉伯国家联盟内部要求重新接纳叙利亚为成员的呼声日益高涨，海湾国家正积极推动阿盟恢复叙利亚的成员资格。

叙利亚2011年被逐出阿盟，但近期诸多迹象显示叙利亚与阿盟多个成员的关系转暖。

【意欲拉拢】

英国《卫报》26日援引消息人士的话报道，阿盟现有22个成员中，主张阿盟恢复叙利亚成员资格的意见日益占上风。

阿盟设在埃及首都开罗，是阿拉伯世界最具代表性和影响力的组织。

叙利亚内战2011年3月爆发，阿拉伯国家普遍与叙利亚政府关系紧张，或关闭驻叙使馆、或降级与叙外交关系，阿盟则把叙利亚逐出这一地区组织。

时隔近8年，作为阿盟成员的沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国认为应该寻求改善与叙利亚政府的关系，恢复贸易往来，援助叙利亚战后重建，以遏制伊朗扩大在叙利亚的影响力。

据叙利亚官员和一些独立机构估算，叙利亚战后重建资金至少需要4000亿美元。由于巴沙尔·阿萨德政府拒绝参加联合国倡议的和平进程，可以预期联合国将拒绝为叙利亚战后重建提供资金。

不少政治分析师认为，叙利亚的什叶派盟友伊朗正遭受美国制裁，难以援助叙战后重建。这种情况下，沙特等海湾富国如果愿意对叙利亚“解囊相助”，有望拉拢叙利亚亲近阿盟国家、疏远伊朗。

【转暖迹象】

最近数月，诸多迹象显示阿盟与叙利亚关系逐渐转暖。

今年9月，巴林外交大臣哈立德·本·艾哈迈德·阿勒哈利法与叙利亚外交部长瓦利德·穆阿利姆在美国纽约出席联合国大会期间“热情拥抱”，媒体评论为“相当罕见”，可能预示海湾逊尼派君主国与叙利亚什叶派政府改善关系。

巴林外交大臣当时告诉媒体记者：“叙利亚毕竟是阿拉伯国家。不少国际和地区玩家对叙利亚指手画脚，而我们（阿盟）却处于缺席状态，太不应该。”

据传言，阿联酋驻叙首都大马士革的使馆将在近期恢复开放。这处使馆2011年关闭，近来有装修工、清洁工等人员进入楼内，大门前的铁丝网和混凝土掩体已撤除。

一些分析师说，阿联酋驻叙使馆一旦重新开放，将成为沙特与叙利亚“私下沟通”的渠道。

今年10月，叙利亚总统巴沙尔接受科威特报社记者采访，说叙利亚已经与多个阿拉伯国家“达成重大谅解”，有望改变持续多年的敌对关系；一些阿拉伯国家和西方国家代表团已经陆续访问叙利亚，为启动外交对话和其他领域合作铺路。

12月中旬，苏丹总统奥马尔·巴希尔访问叙利亚，成为叙内战爆发近8年来首位访问这一国家的阿盟成员国领导人。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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