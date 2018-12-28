战机客机处于同一空域！俄指以空袭威胁民航安全

俄罗斯官员26日指认以色列前一天对叙利亚的空袭威胁民航安全，缘由是两架客机当时与以方战机在同一空域飞行。

黎巴嫩方面证实俄方的说法，打算向联合国安全理事会投诉。

【惊险细节】

俄罗斯国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫在记者会上说，以色列6架F-16型战机25日晚在黎巴嫩领空对叙利亚发起“挑衅性”空袭，2架同样处于黎巴嫩领空的民航客机当时正分别准备在黎巴嫩首都贝鲁特和叙利亚首都大马士革降落。

科纳申科夫指认以方空袭对那2架客机构成“直接威胁”。

黎巴嫩看守政府交通部长优素福·菲尼亚努斯26日晚些时候说，那2架客机“险遭人道主义灾难”。

黎巴嫩国家通讯社报道，菲尼亚努斯当天与总理萨阿德·哈里里通电话，讨论这一事件；黎方决定向联合国安理会紧急投诉。

叙利亚国家电视台25日报道，以色列战机当天晚上向大马士革附近目标发射多枚导弹，多数遭叙防空系统拦截；以方导弹击中一座武器库，3名士兵受伤。一些居民告诉记者，听见防空系统持续开火的声音，持续大约一个小时。

科纳申科夫说，空袭持续大约一个半小时，以军战机发射16枚导弹，其中14枚遭叙方拦截，其余2枚击中大马士革以西7公里处一座武器库。

【剑指伊朗】

截至26日，以色列政府没有提及前一天空袭叙利亚。

一名要求不公开姓名的以色列安全官员26日告诉美联社记者，以军25日晚至26日凌晨打击叙利亚境内3处地点的多个目标，多数是仓库和后勤设施；以方认定，伊朗军事力量借助这些设施向黎巴嫩真主党输送武器。

黎巴嫩真主党上世纪80年代创建，时而袭击以色列。以色列视黎巴嫩真主党为重大安全威胁，指认伊朗通过叙利亚陆地走廊向黎巴嫩真主党输送武器。

另外，按照那名以方官员的说法，以军在25日空袭中摧毁叙方一套防空系统。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡26日在一所军校出席飞行员毕业典礼，强调以色列空军有“无与伦比的实力”，能够打击“非常远”的目标。他同样没有提及以方空袭叙利亚。

【多方角力】

就25日空袭，俄罗斯外交部指认以方“再一次利用民航客机作为掩护”。

叙利亚政府军S-200型防空系统发射的导弹9月17日误击俄军一架电子侦察机，致死15名俄罗斯军人。按照俄国防部的说法，以军战机当天轰炸叙利亚目标时，用这架侦察机作为掩护，是导致侦察机遭击落的间接原因。以方则把责任推给叙方。

俄外交部说，以方行动损害叙利亚主权、违反联合国安理会决议。

美联社报道，俄方的说法显示，俄以关系因侦察机遭击落事件逐渐紧张。

叙利亚外交部26日致函联合国方面，认定美方如果没有向以方提供“无限”支持，以方不会多次空袭叙方。

25日空袭是美国总统唐纳德·特朗普19日宣布从叙利亚撤出美军后首次发生在大马士革附近的空袭。

内塔尼亚胡26日说，以方政策不会因为美军撤离叙利亚而改变，以方将继续遏制伊朗在叙利亚的军事存在，“我们不打算接受伊朗在叙利亚增强针对我们的军事力量”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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