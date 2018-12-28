一声巨响！以色列军队再炸黎巴嫩真主党地道

以色列军队26日炸毁一条从黎巴嫩通入以色列的地道，认定它由黎巴嫩真主党挖掘。

这是以方近期发现从黎巴嫩通入以色列的第五条地道。

以色列国防军在声明中说，地道从黎以边境一座村庄延伸至以色列境内，用于跨境袭击。以军发布视频，显示一名以方军官在边境喊话，警告那座村庄的村民，他们处于危险中，应远离那一片区域；画面继而出现倒数计时，一名士兵按下一个按钮，巨大爆炸声响起。

黎巴嫩真主党没有回应以方的说法。

以军本月初说，发现数条从黎巴嫩延伸至以色列境内的地道，由黎巴嫩真主党挖掘和修建。联合国驻黎巴嫩临时部队17日证实，黎巴嫩南部与以色列边境存在4条地道，其中2条地道穿过黎以临时边界“蓝线”。

多家媒体报道，以军20日以爆破方式摧毁一条地道，23日以封填方式摧毁另一条地道。摧毁地道的全部作业在以黎临时边界“蓝线”以方一侧完成。以方没有发布是否摧毁另外两条地道的消息。

以方多次指认黎巴嫩真主党挖掘跨境地道违反联合国安理会决议、侵犯以色列主权；声称若有必要，以军将进入黎巴嫩境内摧毁地道。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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