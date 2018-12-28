德国外长：强烈反对在欧洲重新部署中程导弹

德国外交部长海科·马斯26日说，如果《中导条约》遭废弃，德国强烈反对在欧洲部署新型中程导弹的所有举动。

马斯接受德意志新闻社采访时说，欧洲在任何情况下都不应该成为“军备竞赛的辩论舞台”。德国将广泛抵制在欧洲部署新型中程导弹。

在马斯看来，重整核军备“绝对是错误答案”，上世纪80年代的政策无助于化解今天的疑问。他呼吁建立“新的军备控制架构”，“不仅涉及核武器，还包含诸如杀手机器人等现代自主武器系统”。

美国总统唐纳德·特朗普10月20日声称打算退出《中导条约》，理由是俄罗斯一种新式巡航导弹的射程违反条约限制。俄罗斯方面宣称美方空口无凭，指认美方违反条约，在罗马尼亚和波兰部署“战斧”式巡航导弹，研发新型陆基巡航导弹。

一旦《中导条约》遭废弃，欧洲将首当其冲。美国可能在欧洲重新部署可携带核弹头的中程导弹，俄罗斯会采取反制措施，欧洲国家可能成为俄方第一轮打击对象。马斯10月24日说，《中导条约》事关欧洲核心利益，德国将尽最大努力维持这一条约。

《中导条约》全称《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，1987年由时任美国总统罗纳德·里根和苏联领导人米哈伊尔·戈尔巴乔夫签署，规定双方不再保留、生产或试验射程500公里至5500公里、作为核武器运载工具的陆基巡航导弹和弹道导弹。（王逸君）【新华社微特稿】

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