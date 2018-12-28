美商务部“断粮”关张！ 迟发年终经济数据

美国商务部因为财政拨款中断而停止办公，关门期间不会发布年终经济数据，包括原定27日发布的住房交易数据。

美国商务部下属经济分析统计局每年年终发布美国国内生产总值(GDP)、通货膨胀率、国民人均收入和支出、贸易和住房交易量等关键经济数据，为投资者和决策层提供参考。然而，《华尔街日报》26日以商务部一名女发言人为消息来源，确认商务部将推迟发布这些数据，直至重新开门办公。

商务部网站上一份通知写道：“由于用于2019财政年度的国会拨款中断，美国商务部当前关闭。商务部网站不再更新，直至另行通知。”

其他可能受影响的项目包括原定27日发布的建筑许可审批更新数据、原定28日发布的一份重要经济指标报告，后者将包括货物进出口贸易收支状况，预期反映美国总统唐纳德·特朗普这一年以威胁提高关税、退出贸易协定等手段施压各贸易伙伴对美让利的“效果”。

大约四分之一联邦政府机构“关门”状态27日进入第6天，全美大约80万联邦政府雇员“停薪”，原因是维持部分联邦政府开支的原有财政拨款22日零点到期，而特朗普坚持后续拨款必须包含一笔50亿美元资金，用于建造美国与墨西哥边境隔离墙，遭民主党议员拒绝，于是拒绝签署国会通过的拨款法案，致使法案不能生效。（沈敏）【新华社微特稿】

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