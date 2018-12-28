美拟以“非常”措施避免更多羁押儿童死亡

美国打算采取“非常”措施，避免更多遭羁押儿童死亡。

两名危地马拉儿童本月在遭美方执法机构羁押期间先后死亡，触发美国国内对国土安全部门和美国政府移民政策的尖锐批评。

【羁押“爆棚”】

美国海关和边境保护局局长凯文·麦卡利南26日说，非法移民“汹涌而来”，近2.5万名非法移民儿童现在遭受羁押，数量打破纪录。

美国国土安全部长科斯特珍·尼尔森同一天说，过去两个月，美国边防巡逻队在美国与墨西哥边境羁押将近14万名非法移民，比去年同期几乎翻一番；超过6.8万个家庭非法入境，另有近1.4万名没有人陪伴的儿童。

按照尼尔森的说法，美方羁押系统濒临“崩溃”。

危地马拉籍7岁女孩雅克琳·卡尔和8岁男孩菲利普·戈麦斯·阿隆索本月在羁押期间死亡。

美国国会参议员马丁·海因里希在社交网站“推特”写道，美国政府“内部混乱、漠视生命”，导致菲利普死亡，必须承担责任。众议员尼迪娅·贝拉斯克斯同样呼吁就菲利普死亡问责，同时终止白宫“可憎、危险的反移民政策”。

众议员劳尔·鲁伊斯说，他上周考察得克萨斯州埃尔帕索市附近的海关和边境保护局羁押设施，发现那里的条件“没有人道”，缺乏应急装备。

麦卡利南说，海关和边境保护局已经无力应对大批涌入的非法移民，大部分羁押设施几十年前修建，用于羁押只身越境的非法移民。他告诉美国哥伦比亚广播公司记者：“我们需要国会协助，需要为受羁押儿童身心健康做预算。”

【“非常”措施】

美国国土安全部长尼尔森说，9月30日结束的上一财政年度，6名非法移民在羁押期间死亡；而先前十多年，没有儿童在羁押状态下死亡，菲利普的死“令人心碎”。

尼尔森说，在押移民、尤其是儿童移民所需医疗条件越来越难以满足。她打算本周晚些时候前往美墨边境地区，视察边防巡逻站的医疗条件。

尼尔森已经下令采取一系列“非常”措施，应对受羁押儿童人数大幅增加引发的医疗压力。她请求美国疾病控制和预防中心专家调查移民儿童患病人数上升原因，以便于边境地区医院采取预防措施；她同时请求海岸警卫队医疗队评估边防巡逻队医疗项目并提出改进建议。

法新社以多名国土安全部官员为消息源报道，边境巡逻队羁押的所有儿童将接受体检，其中10岁以下儿童将接受“二次体检”。（安晓萌）（新华社专特稿）

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