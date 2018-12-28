特朗普突访伊拉克慰问美军 说美不会继续当世界警察

美国总统唐纳德·特朗普26日秘密飞抵伊拉克，探视驻伊美军。

这是特朗普就任总统后首次访问美军作战地区。他说美国“不会继续当世界警察”，力挺从叙利亚撤军决定，但不打算从伊拉克撤军，以便继续打击“伊斯兰国”残余势力。

【两地劳军】

特朗普和妻子梅拉尼娅当地时间25日午夜从美国首都华盛顿附近的美军安德鲁斯联合基地出发，乘坐“空军一号”总统专机飞往伊拉克，26日抵达伊拉克首都巴格达以西的阿萨德空军基地。

除总统国家安全事务助理约翰·博尔顿外，没有高级官员或国会议员随行。

特朗普在基地与美军士兵握手、合影，与美方文武官员会晤。他换上飞行夹克，向官兵讲话。

特朗普夫妇在基地停留大约3个半小时，继而离开伊拉克。回国途中，“空军一号”经停德国拉姆施泰因空军基地，特朗普下飞机，慰问驻扎这座基地的美军。

多家媒体以特朗普就任后首次赴战区探访美军为报道标题。

特朗普认定，美国海外作战行动“烧钱”，遭盟友“占便宜”。相比前任乔治·W·布什和贝拉克·奥巴马，特朗普任期近半却没有访问战区，遭到一些军方人士批评。特朗普10月告诉美联社记者，他将在“某个时候”去战区，“但我认为这并非极为必要”。

不顾美国军政界反对声音，特朗普19日宣布将从叙利亚撤出美军，“气走”军人出身的国防部长詹姆斯·马蒂斯。多家媒体先前报道，特朗普打算把驻阿富汗美军人数削减大约一半。

按照特朗普对随行记者所作表述，他原计划3周或4周前探访驻伊美军，但“走漏风声”，因而推迟行程。

【有撤有留】

《华盛顿邮报》报道，特朗普探访驻伊拉克美军，旨在当军方处于“巨大震荡”时彰显他对军队的个人影响力，同时进一步宣扬从海外战场收缩军力的主张。

“美国不能继续当世界警察，”他在阿萨德基地说，“我们（的军事存在）遍布世界各地。我们（美军）在那些多数人甚至没有听说过的国家。老实说，这荒谬。”

“如果他们要让我们打仗，就得付出代价……我们不再当傻子。”

特朗普显现对从叙利亚撤军的坚持，重申极端主义组织“伊斯兰国”在叙利亚遭击败的观点。他说，“我们不会在叙利亚无限期待下去，而且从来没有打算一直待下去”，“这一地区的国家必须站出来，为他们（叙利亚）的未来承担更多责任”。

特朗普同时说，美军将继续驻留伊拉克，将把这个叙利亚邻国作为跳板，以便随时能打击“伊斯兰国”残余势力。“如果我们想在叙利亚做什么事，可以把这里作为基地，”他说，“如果‘伊斯兰国’做出让我们看不顺眼的事，我们能非常迅速地予以重击。”

大约5200名美军官兵现阶段驻扎在伊拉克，协助训练伊拉克军队和充当军事顾问，同时打击“伊斯兰国”在伊拉克境内残余武装。

白宫发言人萨拉·赫卡比·桑德斯告诉随行记者，特朗普在基地与美国高级军政官员会面，商讨一份“强有力”计划，以便“继续取得彻底胜利”；这份计划将在“短时间内”公开。

【没见主人】

特朗普在这次“快闪”访问中没有会晤伊拉克高级官员，包括总理阿迪勒·阿卜杜勒—迈赫迪。

阿卜杜勒—迈赫迪的办公室发表声明，说双方“就安排有多种分歧”，从而取消当面会晤，改为电话交谈，讨论安全事务和美国从叙利亚撤军。

按照桑德斯的说法，取消会晤的原因包括安全顾虑和伊方短时间内才收到访问通知。她说，特朗普在电话交谈中邀请阿卜杜勒—迈赫迪访美，后者接受邀请。

一些伊拉克议会议员告诉路透社记者，特朗普要求在阿萨德基地内会晤，遭到阿卜杜勒—迈赫迪拒绝。

伊拉克议会两大党团分别发表声明，一致反对特朗普到访，指认他的到来“侵犯主权”“违反外交准则”。

美国打响伊拉克战争过去将近16年，美国总统依然不能“光明正大”造访这个中东国家。特朗普告诉随行记者，这是前所未有的出行经历，他顾虑安全。

他说：“所有舷窗关闭，到处都没有开灯，一片漆黑……我坐过很多次飞机……从来没有见到这种情况。”

“你在中东花了7万亿美元，却要在这样的严密保护下进来。到处是飞机，全是世界上最好的装备，为了安全拼尽全力。这很悲哀。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

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