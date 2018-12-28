以元首交往为核心 推动中俄关系明年取得更大发展

本报北京12月27日电 （记者肖新新）外交部发言人华春莹27日表示，明年是中俄建交70周年。双方将继续共同努力，以两国元首交往为核心，筹备好一系列重要高层交往。

华春莹说，外交部部长助理张汉晖21日在北京同俄罗斯副外长莫尔古洛夫举行磋商，重点就明年两国高层交往安排等问题深入交换意见。双方一致认为，在两国元首的战略引领下，今年中俄全面战略协作伙伴关系在高水平上取得了大发展，各领域合作成果丰硕。

她说，中俄素有相互支持对方举办重大国际活动的传统，也有着元首年度互访惯例。前不久，习近平主席和普京总统在二十国集团领导人布宜诺斯艾利斯峰会期间双边会晤时，相互接受对方邀请，将分别出席明年上半年各自举办的重要大型国际活动。两国元首还商定，明年将共同隆重庆祝中俄建交70周年。此外，双方在国家层面以及各部门、各地方都将举办一系列丰富多彩的活动，巩固两国人民世代友好的情谊，推动中俄关系在明年这一重要年份取得更大发展。中俄将密切合作，为维护国际公平正义和世界和平稳定作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 03 版）

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