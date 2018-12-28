1979年1月，3000箱可口可乐从香港通过火车运抵北京和广州，成为改革开放后最先到达中国内地的外国消费品。从只在友谊商店和涉外宾馆售卖的“奢侈品”，到今日在华拥有近300种产品，可口可乐参与了中国改革开放40年的发展进程，与民众共同见证了一个又一个值得纪念的时刻。

可口可乐公司始终关注中国市场。1972年2月，中美两国政府发表《上海公报》，全世界都看到了中国的重要性。两年后的广交会上，可口可乐通过之前在香港成立的贸易公司，与中粮总公司建立了联系。

1978年冬天，可口可乐中国第一任总裁李励生收到了一封来自中粮总公司的信，正式邀请他去北京洽谈。当年12月13日，可口可乐与中粮总公司在北京饭店签订协议，采取补偿贸易的方式和其他支付办法，向中国内地的主要城市和旅游区提供可口可乐，并在内地设厂灌装销售。

1978年12月18日，中共十一届三中全会召开，中国改革开放自此拉开大幕。12月19日，可口可乐公司在美国正式宣布将重返中国大陆市场。

《纽约时报》当时有位观察家评论道：“终会有一天——哪怕这意味着数十年以后——可口可乐将拥有一个比美国本土市场还大的市场。”这位观察家的预言正一步步变成事实。随着中国对外开放程度的不断提高，可口可乐在中国逐步扩大投资、加深本土化。中国现在已经成为可口可乐全球第三大市场，可口可乐在中国业务的增长对于可口可乐全球业务增幅来说举足轻重。

可口可乐在中国逐步扩大投资、加深本土化的过程，也正是中国市场对外开放、转型升级、释放增长潜力的过程。

1984年，一名中国消费者手持可口可乐的照片登上了美国《时代》周刊的封面。画面中的人物面带微笑，充满幸福感，充分展现中国市场的逐渐开放、人们日常生活的改变以及中国融入经济全球化的迹象。这一封面照片也反映了外界对于中国改革开放所持的赞赏态度，世界看中国的眼光从问号变成了叹号。

2009年，可口可乐亚太区创新与技术中心在上海成立。这是可口可乐全球第二大研发创新中心，拥有可口可乐系统最大的试验中心，提升了可口可乐中国新产品的创新能力和速度，更成为公司全球创新产品的重要孵化器。

如今，可口可乐在中国建立了45家工厂，员工超过4.5万名，并通过产业链倍乘效应创造了约45万个就业机会。作为本地化的积极践行者，公司98％的原材料在中国采购，99％的员工为中国员工。

在不断发展业务的同时，可口可乐中国充分发挥自身业务优势，在中国积极开展各类可持续发展项目，用创新的方式打造更美好的社区环境。

对我们来说，可口可乐已经不只是一瓶饮料，它盛满了一种情感，把可口可乐和更多人连接在一起，和这一片土地联系在一起。

可口可乐公司是中国改革开放的见证者、参与者和受益者。40年来，可口可乐扎根中国，与中国共同发展的决心从未动摇。习近平主席表示，中国推动更高水平开放的脚步不会停滞。这更加坚定了我们继续深耕中国市场的信心。我们将结合新时代中国的发展方向，积极开展可持续发展项目，为社会的发展多作贡献。

（作者为可口可乐大中华及韩国区总裁，本报驻美国记者章念生采访整理）

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 03 版）

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