继续与中国改革开放同行（国际论坛·风从东方来——国际人士亲历中国改革开放）

多年的亲身经历，让我切身感受到中国发生的翻天覆地的变化。中国经济实现大幅度增长，每一位普通百姓的生活都发生了巨大变化

1978年10月28日，对松下公司来说是永远值得纪念的一天。这一天，时任中国国务院副总理邓小平先生在大阪参观了松下公司茨木工厂。在松下公司创始人松下幸之助的陪同下，邓小平先生参观了松下的电视机、高速传真机、录像机等产品的生产流水线。当邓小平先生问松下幸之助是否愿意为中国现代化建设帮忙时，松下幸之助毫不迟疑地答道：“无论什么，我们都将全力相助。”松下公司与中国因此结缘。

第二年，松下幸之助应邀访问中国，受到邓小平先生接见，并与中国政府进行了第一次技术合作，向上海灯泡厂提供黑白显像管成套设备。回国后，年逾八旬的松下幸之助通过约见日本电子工业巨头、接受媒体采访等多种方式，积极介绍中国改革开放政策。由于日中两国建交不久，日本电子工业界对当时的中国不够了解，企业间也存在竞争等种种原因，松下幸之助没能成功说服其他日本企业一同前往中国。有人劝说松下幸之助给邓小平先生写封信，说明情况放弃此事。但松下幸之助说：“我与邓小平先生是君子之约，不能实现的话，更要当面说明。”1980年，松下幸之助再次访华，向邓小平先生当面说明情况，并为邓小平的话语所深深感动，表示松下公司愿单独同中国合作，为其他日本企业树立一个日中合资的典范。

1987年9月，松下公司与中国相关单位正式合资成立了北京松下彩色显像管有限公司。也是这一年，我大学毕业进入松下公司工作。当时病重的松下幸之助一直关心该厂的建设情况，当看到工厂竣工的照片时，松下幸之助脸上露出了满意的笑容。北京松下彩色显像管有限公司是当时投资规模最大的日中合资企业，投产当年就盈利，在日本经济界引起巨大轰动。此后，其他日本企业纷纷开始进入中国。

经过近40年的发展，松下公司目前在中国大陆有75家公司，销售额约为500亿元人民币，占松下公司整个销售额的10%左右，共有6万名员工。随着中国经济不断发展，相信松下公司在中国的销售额还会继续增加。

上世纪90年代末，我第一次来到中国出差，此后多次到中国。2011年，我有幸到中国常驻，在无锡的松下能源公司担任负责人。两年后，我回到松下公司日本总部，但我依然时刻关注中国。2015年，我再次来到中国常驻，担任松下空调公司中国区负责人。去年4月，我出任松下电器（中国）有限公司董事长之后，经常到中国各地走访。多年的亲身经历，让我切身感受到中国发生的翻天覆地的变化。中国经济实现大幅度增长，每一位普通百姓的生活都发生了巨大变化。家用电器、智能手机走进千家万户，高速公路和高速铁路连接全国各地，这样的变化深深地触动着我。前段时间，我去深圳出差，在那里我感受到中国的生机、活力与创造力。通过在中国各地走访，我越发觉得中国蕴藏着无数商机，松下公司在中国大有可为。

中国未来具有巨大的发展潜力和空间。改革开放以来，中国企业取得了巨大的发展成就，在很多领域已经超过了日本企业，我们为此感到高兴。我们非常期待与中国企业加强合作，实现共赢发展。包括松下公司在内的很多日本企业如今更加重视中国市场，纷纷加大在中国的研发力度。

尤其值得一提的是，中国设立的雄安新区是一个非常先进的城市开发计划。我们希望把松下公司所拥有的技术、产品和服务用于雄安新区建设，共同把雄安新区打造成一座绿色低碳、信息智能、宜居宜业的现代化新城，为中国改革开放继续贡献力量。

今年是中国改革开放40周年，也是松下公司成立100周年。松下公司在中国能有今天的发展，得益于邓小平先生和松下幸之助的君子之约，得益于中国各界人士的大力支持。松下公司将以此作为重要里程碑，继续与中国改革开放同行，为中国人民过上更加幸福美好的生活贡献自己的力量。

（作者为松下电器（中国）有限公司董事长）

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 03 版）

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