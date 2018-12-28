以民为本，推动国家发展和长治久安

在庆祝改革开放40周年大会上，习近平主席指出：“必须坚持党对一切工作的领导，不断加强和改善党的领导。改革开放40年的实践启示我们：中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。”

接受本报记者采访的外国官员、专家和学者纷纷表示，中国改革开放40年来取得辉煌成就离不开中国共产党的正确领导，中国共产党是中国改革开放事业的中流砥柱，没有中国共产党就不会有中国今天翻天覆地的变化。

“当代中国的社会进步离不开改革开放”

事非经过不知难，回首40年改革开放历程，中国也曾遇到一系列重大风险挑战，正是因为始终坚持中国共产党的集中统一领导，中国的现代化航船才能劈波斩浪、一往无前，克服了无数艰难险阻，应变局、平风波、战洪水、防非典、抗地震、化危机，绘就了一幅波澜壮阔、气势恢宏的历史画卷。

“当代中国的社会进步离不开改革开放，而改革开放离不开中国共产党的领导。”柬埔寨内阁办公厅项目与计划部主任谢莫尼勒表示，40年间，改革开放不但提升了中国十几亿人的生活水平，也让国家基础设施建设取得飞跃式发展。从中央到地方，中国共产党领导中国人民朝着正确的方向前进，让人民既成为改革开放的实践者，又成为改革成果的受益者，打通国家快速发展的脉络，进一步推动了改革开放走向深入。中国的发展经验表明，一项宏伟的事业必须要有主心骨和向心力。执政党以民为本，才能取得民众信任，才能推动国家发展和长治久安。

黎巴嫩大学政治学资深教授哈迪布说，中国改革开放40年的成就证明，只有中国共产党才能总揽全局、协调各方，保证改革开放的连贯性和巨大成功。“毫无疑问，中国共产党是中国40年波澜壮阔改革开放进程的领航者。”

“中国在改革开放过程中也曾遭遇挑战，但正因为有中国共产党的领导，中国才能不断深化改革，解决发展道路上出现的问题。”巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯认为，中国共产党是引领中国勇往直前的中流砥柱，也必将继续领导中国取得更大发展。

巴西中国研究中心主任、瓦加斯基金会大学国际法教授埃万德罗·卡瓦略表示，长期以来，中国共产党一直是中国发展进程中的伟大领导者。“中国共产党的领导是中国改革开放取得巨大胜利的最关键因素。”卡瓦略认为，40年来，中国领导人一直坚持改革开放，这是一种伟大传承。改革开放任务艰巨，涉及面广，从来不是一蹴而就的。只有在中国共产党强有力的领导下，中国人民才能团结一致，应对改革开放不断深化过程中面临的挑战。

“中国共产党领导了改革开放，将社会资源进行优化配置，动员全国人民，把力量都集中到经济建设上来，创造了人类历史上的发展奇迹。”美国丹佛大学约瑟夫·克贝尔国际关系学院教授、中美合作中心主任赵穗生说。

“坚持改革发展不动摇，这是最重要的一点”

方向决定前途，道路决定命运。中国特色社会主义道路是当代中国大踏步赶上时代、引领时代发展的康庄大道，必须毫不动摇走下去。

谢莫尼勒表示，中国共产党是中国改革开放的设计者和引领者，中国的改革是中国特色社会主义制度的自我完善和发展。“中国改革开放40年来取得的成就，不仅证明了社会主义制度的强大优势，也为推进世界社会主义事业作出了积极贡献。”

“中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。”赵穗生说，“中国发展成就的取得得益于中国共产党在发展过程中始终坚持改革，与时俱进，同时又加强自我完善，为领导中国经济发展大踏步前进积累了重要经验。”

“坚持改革发展不动摇，这是最重要的一点。”赵穗生认为，改革开放40年来，中国共产党几代领导集体坚定不移地以经济建设为中心，坚持改革开放，为中国创造了一个有利于改革发展的国内国际环境。

哈迪布表示，在领导全中国人民进行改革开放伟大事业的征程中，中国共产党所表现出的勇气、信念和把改革开放进行到底的责任担当与果敢精神令人钦佩。中国的改革开放史无前例，涉及方方面面，各领域、各层面要处理和解决的问题错综复杂，不过，中国共产党的执政能力使化解这些矛盾、破解这些难题成为可能。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势，这保证了中国的改革开放事业能够一代代前赴后继、坚持不懈地进行下去。

“为发展中国家走向现代化提供了成功范例”

中国改革开放40年的发展历程表明，发展中国家可以走出一条符合自身实际的现代化道路。来自中国特色社会主义建设事业进程中的经验，给其他国家的治国理政带来启迪。

津巴布韦执政党非洲民族联盟—爱国阵线政治局委员马图克曾来华学习、交流国家治理经验，他认为，中国共产党的领导是改革开放成功的保证，津巴布韦希望向中国、向中国共产党学习，在2030年前实现成为中等收入国家的目标。“中国过去40年的迅速发展鼓舞了许多发展中国家，中国共产党成为很多发展中国家执政党的典范。一个国家如何从贫穷落后的农业国变成世界第二大经济体的历程是一个很好的故事，值得包括津巴布韦在内的发展中国家认真学习借鉴。”

中国共产党从严治党、铁腕反腐的具体做法被非洲国家政党效仿。2015年底，坦桑尼亚执政党革命党出台了坦桑尼亚版的“八项规定”，反腐、治懒、问责、惠民措施，赢得民众广泛支持。今年7月，尼雷尔领导力学院在坦桑尼亚奠基，这座以坦桑尼亚前总统名字命名、由南部非洲六姊妹党联合建设的机构，将致力于通过互鉴交流加强政党的自身建设、提高执政能力。

谢莫尼勒表示，当今世界复杂多变，研究与借鉴中国共产党领导改革开放的执政经验具有积极意义和深远影响。中国共产党的执政经验向世界证明了执政为民与社会发展进步的必然联系，这具有广泛的世界意义。事实证明，中国改革开放的成果已经在很多方面影响世界，中国共产党的执政经验也正为广大发展中国家政党执政兴国提供示范。

“中国共产党拥有凝心聚力的优势，能够凝聚起推动新时代中国特色社会主义发展的强大合力。”哈迪布指出，只有健全的制度，才能把改革的力度、发展的速度和社会可承受的程度统一起来。事实证明，中国特色社会主义制度是正确处理改革发展稳定关系的合理有效的制度，它为发展中国家走向现代化提供了成功范例。

（本报北京、曼谷、贝鲁特、里约热内卢、华盛顿、约翰内斯堡12月26日电 记者王云松、丁子、黄培昭、张远南、高石、万宇）

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 03 版）

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