“津味儿地名文化展”深化地名文化建设

知地名了解地名文化，晓历史品味盛世津门。为配合国务院做好第二次全国地名普查，深化地名公共服务和地名文化建设，天津市和众社会工作服务中心承办的“津味儿地名展津门风采项目”系列活动顺利开展，近日，一场津味儿地名文化展将活动推向高潮。

津味儿地名文化展，精选了天津市老地名（五大道、小白楼）的变迁与发展，共设计宣传展牌100张，通过建筑、人物、故事、事件，让广大市民了解天津历史、了解天津地名文化，在新时代下，不断前进的征途中，传承中华文化，激发市民热爱家乡的热情，宣传天津地名文化，让传统地名文化代代流传下去。

地名文化展活动还对积极参与天津地名文化宣传的20支志愿者团队，共计2000余人颁发了“津味儿地名文化宣传优秀志愿者团队”荣誉证书。从“不老骑士游津门”到“津味儿地名老年剪报展”再到“津味儿地名文化进校园”，最后到“津味儿地名文化展”，共计开展了8场活动，1万余人参与接受地名文化传播。项目的时间是有限的，但是我们众多志愿者团队的文化宣传志愿服务还将延续。（海霞）

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