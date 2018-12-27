“守护夕阳——养老护理职业荣耀盛典” 举办

人民网北京12月27日电 12月26日，“《守护夕阳——养老护理职业荣耀盛典》”大型媒体行动新闻发布会在京举行。揭晓了《守护夕阳 为你点赞》网络视频展播活动结果，启动《守护夕阳——养老护理职业荣耀盛典》大型电视晚会播出倒计时仪式。晚会将于2019年1月2日晚间黄金时间在中央广播电视总台央视社会与法频道播出。

在老龄社会迅猛发展的当下，随着社会化养老程度的不断加深，养老护理行业成为老龄事业发展中不可或缺的一部分，但一直以来，养老护理从业人员并未得到社会充分的重视和关注。目前我国有失能半失能老人4063万人，按照国际标准，失能老人的照护比应为3:1，也就是说每三位失能老人至少需要配备一名养老护理员。而我国有认证资格的在岗养老护理员却不足40万人。工作脏、苦、累，照护比例严重失衡，劳动强度大。待遇微薄、不被理解和重视、社会地位不高等因素，造成我国养老护理职业专业人员、特别是年轻人才流失状况严重，极大地制约了养老服务业的发展。

主办方希望通过本次大型媒体行动，展现我国养老护理从业者的职业精神和大爱情操，唤起全社会对养老护理职业的关注和尊重，提高养老护理从业者的社会地位和职业荣耀。这是主流媒体首次联合社会力量，为养老护理职业举办大规模宣推活动，为养老护理从业者树立社会地位和公众形象。在我国养老服务事业发展中，具有重要的里程碑意义。活动中三十位养老护理员共获得了799万的总点赞数，代表社会公众对养老护理职业的理解和认可，也让更多的人看到养老护理员的职业现状、职业素养和职业情操。

本次大型媒体行动由“《守护夕阳 为你点赞》养老护理职业风采网络视频展播活动”及大型电视节目《守护夕阳——养老护理职业荣耀盛典》两项内容组成。主办方揭晓了《守护夕阳 为你点赞》网络视频展播活动结果及获奖者名单。

中国红十字会总会事业发展中心主任江丹在讲话中表示，在我国人口老龄化的严峻形势下，红十字会有责任、有义务参与养老服务工作。当前，各级红十字会秉承“人道、博爱、奉献” 的红十字宗旨，在养老护理培训、失能老人评估和应急救护等方面，都在发挥作用，做了大量的工作。事业发展中心核心业务是养老服务，长期以来通过兴建养老实体、开展关爱行动和构建支持平台，一直在探索公益性服务和市场化运作相结合的新型社会养老模式。目前，先后与全国4000多家养老机构建立了战略合作关系，为1300多家养老机构的近2700名院长和护理员提供了业务培训。

本次活动的奖杯设计创作者青年雕塑家王瑞琳说，奖杯的主体轮廓是一双金色羽翼，象征着养老护理员们对老人们的呵护，也代表这份呵护将以飞翔的姿态实现温暖和爱的传播传承。

《守护夕阳——养老护理职业荣耀盛典》大型媒体行动”由中央广播电视总台央视社会与法频道联合中国红十字会总会事业发展中心共同举办。

(责编：罗冰倩(实习生)、常红)