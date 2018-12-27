中国净国民财富及社会净财富均居全球第二

人民网北京12月27日电 《中国国家资产负债表2018》新书发布会 12月26日在京举行。本书将2000~2016年中国的资产、负债和财富的“家底”和盘托出，同时，还在编制方法、数据跨度以及国际比较等方面进行了重大改进，取得了新进展。这项研究填补了我国国家资产负债表数据的空白，为分析中国的国家能力、要素配置、财富构成与债务风险等提供了权威依据，为提高宏观调控的科学性和有效性，完善发展成果考核评价体系，进而，为提高国家治理体系和治理能力现代化，提供了科学的数据基础。

净国民财富及社会净财富全球第二

《中国国家资产负债表2018》报告发现，我国净国民财富全球排名第二。2016年末，我国社会净财富（非金融资产与对外净资产之和）总计437万亿元，位居世界第二。同期，我国GDP为74.4万亿元，亦位居全球第二。

金融资产增速快于非金融资产。金融资产增速显著高于非金融资产，导致金融行业增加值占GDP的比例快速上升。我国对外净金融资产年均增长1万亿，其中，投资贡献了171%，价值重估的贡献则为-71%。

需要盘活和重置政府存量资产

报告指出，2016年，我国社会净财富的73%归居民所有，剩余27%由政府持有。

有两种不同方向上的力量影响居民和政府在净财富上的分配：一个是所有制多元化改革的不断推进，这会降低政府财富的占比；另一个是政府部门掌握的资产经历了较大程度的价值重估，尤其是2000年以来内大量国有企业上市，这会增加政府财富的占比。从风险维度看，政府部门拥有大量净资产是国家能力的重要体现；它使得我们能够有底气地应对风险。但是，从效率维度看，政府直接拥有和配置大量资产，也致经济的整体效率下降。长远看，我国需要盘活和重置政府存量资产。

优化存量财富配置迈向高质量发展

报告认为，财富存量是产生收入流量的基础。财富收入比越高，单位财富所产生的收入越低，产出效率相对越低。国际比较发现，财富收入比最大差距来自于非金融企业部门。非金融企业财富收入比过快上升可从两个角度理解：一是无效投资。二是财富积累方式。可见，降低财富收入比的关键，在于提高非金融企业生产效率、降低无效投资、改变投资拉动的增长模式。

资产负债表分析方法强调净财富是应对风险能力的重要体现，需综合考察资产、负债和净财富。这意味着，仅从债务或杠杆率角度来讨论债务风险，结论可能偏颇。

结合中国的国民净财富数据，在应对债务风险问题上，我们有足够的信心。不过，也需要考虑以下因素对政府净财富的冲击：一是未直接计入的各类隐性债务，二是政府资产的流动性，三是资产价格的顺周期性。长远看，不断优化存量财富配置，才是迈向高质量发展的关键。

(责编：罗冰倩(实习生)、常红)