外交部：以元首交往为核心 推动中俄关系明年取得更大发展

人民网北京12月27日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。

记者会实录如下：

应巴西政府邀请，国家主席习近平特使、全国人大常委会副委员长吉炳轩将赴巴西利亚出席于2019年1月1日举行的巴西新任总统博索纳罗就职仪式。

问：据报道，俄罗斯驻华大使杰尼索夫26日表示，俄罗斯总统普京将于明年4月来华参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，并担任主要嘉宾和重要参与者。习近平主席将于明年访问俄罗斯。中俄总理第二十四次定期会晤可能于明年早些时候在俄罗斯举行。俄方明年还将举行俄中建交70周年系列庆祝活动。你能否证实并进一步介绍情况？

答：12月21日，外交部部长助理张汉晖在北京同俄罗斯副外长莫尔古洛夫举行磋商，重点就明年两国高层交往安排等问题深入交换意见。双方一致认为，在两国元首的战略引领下，今年中俄全面战略协作伙伴关系在高水平上取得了大发展，各领域合作成果丰硕。明年是中俄建交70周年。双方将继续共同努力，以两国元首交往为核心，筹备好一系列重要高层交往。

大家都知道，中俄素有相互支持对方举办重大国际活动的传统，也有着元首年度互访惯例。前不久，习主席和普京总统在二十国集团领导人布宜诺斯艾利斯峰会期间双边会晤时，相互接受对方邀请，将分别出席明年上半年各自举办的重要大型国际活动。两国元首还商定，明年将共同隆重庆祝中俄建交70周年。此外，双方在国家层面以及各部门、各地方都将举办一系列丰富多彩的活动，巩固两国人民世代友好的情谊，推动中俄关系在明年这一重要年份取得更大发展。中俄将密切合作，为维护国际公平正义和世界和平稳定作出更大贡献。

问：有消息称，特朗普政府很可能正在考虑于明年1月签署行政命令宣布“国家安全紧急状态”，禁止美国企业使用中国华为或中兴制造的通讯设备。请问你对此有何反应？

答：你说的是还未经证实的消息，我不想对这类未经证实的消息正式发表评论。

但的确近一个时期以来，这方面的议论很多。很多国家的官员、学者和媒体，包括美国国内很多人和美国媒体，都曾一针见血地指出当前中国高科技企业在海外发展面临问题的实质和性质。安全问题最好用事实来说话。个别国家在没有任何证据的情况下，滥用国家安全的名义，以莫须有的罪名将正常科技交流合作活动政治化，对中方企业正常经营活动设置种种障碍和限制，这实际上无异于自我关闭通向开放的大门、进步的大门和公平的大门。

问：你刚刚发布了关于吉炳轩特使将赴巴西出席新任总统就职仪式。你能否介绍更多信息？

答：中国和巴西都是发展中大国和重要新兴市场国家。近年来，中巴关系全面快速发展，在各领域都取得了丰硕的务实合作成果。进一步发展中巴关系是两国社会各界的普遍共识。

即将上任的巴西新任总统博索纳罗当选后曾表示，巴西把中国作为伟大的合作伙伴，将积极发展对华合作。中方始终从战略高度和长远角度重视发展同巴西的关系。我们愿同巴方一道，维护好、发展好中巴全面战略伙伴关系，更好地造福两国人民，为维护发展中国家共同利益、维护地区和世界的和平与发展作出应有贡献。

问：据报道，一艘载有21名中国公民游船26日在越南庆和省芽庄市附近海域意外翻船。你能否进一步介绍有关情况？

答：12月26日下午，越南芽庄市附近海域发生游船翻沉事件，船上共载有21名中国游客，其中19人获救、1人遇难、1人生命垂危。中国驻胡志明市总领馆已第一时间启动应急机制，派员连夜赶赴事故现场处置，敦促越方全力救援，并将继续协调越方做好伤员救治、获救人员安置等善后工作，为涉事中国游客及家属提供必要协助。

元旦假期很快就要到来，借此机会我们再次提醒计划赴海外旅行的中国公民提高风险防范意识，谨慎合理安排行程，务必做到安全第一。

问：据中方媒体报道，一名加拿大籍公民涉嫌毒品走私案将于本周六开庭审判。据称这名加拿大人的姓名是Robert Lloyd Schellenberg。你能否证实上述消息？中方是否已就此和加方联系？

答：我不掌握案件有关情况，请向主管部门了解。

如果涉及到外国公民，相信中方有关部门会及时进行领事通报。

问：据报道，由中国援建的菲律宾萨兰加尼省戒毒中心已提前竣工，并于上周移交给菲方。菲萨兰加尼省省长表示，这将是一个真正改变患者的康复中心。请问中方对此有何评论？能否进一步介绍中国帮助菲方应对解决毒品问题所做工作？

答：正如你提到的菲律宾萨兰加尼省省长所说的那样，相信萨兰加尼省戒毒中心的建成将帮助当地遭受毒品侵害的人们重新拥抱正常的生活。据我了解，目前中方在菲棉兰老地区援建的另一所阿古桑戒毒中心也正在建设中。

当前，中菲关系不断向好发展。中方重视发展和菲律宾的关系，支持菲政府在杜特尔特总统领导下开展禁毒、反恐等正义事业。除了援建戒毒中心外，我们还将在禁毒培训、情报共享以及联合办案等方面同菲方开展广泛合作。中方愿意继续为菲解决毒品问题、改善社会民生提供力所能及的帮助。

问：你能证实有关美国政府代表团将于明年1月初访华的消息吗？如确有此事，能否透露更多细节？

答：关于中美经贸磋商的具体问题，请你去问中国商务部。据我了解，双方经贸团队就有关磋商安排保持着密切沟通。

问：你能否证实将开庭审判的那名外国人是加拿大籍吗？当前中加之间的紧张的外交关系会给此案造成怎样的影响？

答：我刚说过，我并不掌握具体案情。

至于你说到中加之间的紧张关系，我想大家都非常清楚起因是什么。我们此前已多次阐明了中方的严正立场。

问：据报道，本次印尼海啸伤亡巨大，地区国家灾害管理合作的重要性日益凸显。中国与东盟国家在这方面开展了哪些合作？

答：的确，这次印尼海啸造成了重大伤亡，这进一步说明地区国家加强灾害管理合作的必要性和紧迫性。中国与东盟国家积极开展灾害管理合作，正在商谈签署《灾害管理合作谅解备忘录》。中国与东盟灾害管理人道主义救援协调中心（AHA中心）每年开展对话交流，并与印尼等东盟6国商讨地震海啸监测预警系统方案。

在东盟地区论坛（ARF）框架下，中国与东盟国家共同举办了亚太海洋灾害管理、地震灾害响应和城市搜救能力建设、地区气候变化和减轻海岸灾害研讨会，倡议发表了《加强灾害管理合作声明》并且探讨了建立地区早期预警机制。

中国愿以东亚合作为平台，与地区国家更深入地开展灾害管理合作，分享救灾经验、理念和技术，进一步提升地区防灾救灾能力。

问：据报道，上月，两艘中国渔船闯入日专属经济区捕捞，日方渔业官员随即登船检查。日本政府就此向中国政府表示了抗议。中方对此有何评论？

答：关于你说的报道，我向中方有关部门进行了了解。据中方有关部门告，此事已过去50多天，中日双方已就此交换过意见。日方所称中国船只“越界捕捞”不属实，我们对日方水产部门进行所谓的“登船检查”表示不满。希望日方能够遵守《中日渔业协定》，切实尊重中方渔民的正当权利，不干扰中国渔船正常作业。

问：明年1月1日将标志着中美建交40周年。你如何描绘40年中美关系？

答：今年是中美发表建交公报40周年。40年来，中美关系获得的巨大发展已经远远超越了当年的预期。中国古代圣贤孔子曾经说过：“四十而不惑”。中美交往40年的风雨坎坷给了我们足够多的教训和启示，集中到一点，最重要的就是：合则两利，斗则俱伤。虽然中美关系到了不惑之年，但我们看到，目前美国国内有些人还是有些迷惘和疑惑。我们认为，今天中美两国的有识之士应该穿透迷雾，确立中美合则两利、斗则俱伤的宝贵共识。双方应该不受干扰，具备这一不惑的定力。

前不久，习近平主席同特朗普总统在二十国集团领导人阿根廷峰会期间举行会晤，双方进行了深入的战略沟通，同意共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，为解决中美间存在的问题、推动中美关系健康发展作出了规划。希望美方能与中方一起相向而行，本着相互尊重、合作共赢精神，推动中美关系沿着正确的方向实现健康稳定的发展。这符合中美两国人民的根本利益，也是世界人民的共同期待。

(责编：贾文婷、常红)