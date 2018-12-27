外交部：以元首交往为核心 推动中俄关系明年取得更大发展

人民网北京12月27日电 “外交部发言人办公室”公众号消息，在12月27日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，俄罗斯驻华大使杰尼索夫26日表示，俄罗斯总统普京将于明年4月来华参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，并担任主要嘉宾和重要参与者。习近平主席将于明年访问俄罗斯。中俄总理第二十四次定期会晤可能于明年早些时候在俄罗斯举行。俄方明年还将举行俄中建交70周年系列庆祝活动。你能否证实并进一步介绍情况？

华春莹回答：12月21日，外交部部长助理张汉晖在北京同俄罗斯副外长莫尔古洛夫举行磋商，重点就明年两国高层交往安排等问题深入交换意见。双方一致认为，在两国元首的战略引领下，今年中俄全面战略协作伙伴关系在高水平上取得了大发展，各领域合作成果丰硕。明年是中俄建交70周年。双方将继续共同努力，以两国元首交往为核心，筹备好一系列重要高层交往。

大家都知道，中俄素有相互支持对方举办重大国际活动的传统，也有着元首年度互访惯例。前不久，习主席和普京总统在二十国集团领导人布宜诺斯艾利斯峰会期间双边会晤时，相互接受对方邀请，将分别出席明年上半年各自举办的重要大型国际活动。两国元首还商定，明年将共同隆重庆祝中俄建交70周年。此外，双方在国家层面以及各部门、各地方都将举办一系列丰富多彩的活动，巩固两国人民世代友好的情谊，推动中俄关系在明年这一重要年份取得更大发展。中俄将密切合作，为维护国际公平正义和世界和平稳定作出更大贡献。

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