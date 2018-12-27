非洲有望成为全球最大自由贸易区

人民网讯 据今日俄罗斯网报道，南非和多哥两国议会于12月批准了《非洲大陆自由贸易协定》（AfCFTA）。自此，致力于构建非洲自由贸易区的国家总数增加到49个。

协议一旦生效，它将会建立一个免除关税的新大陆，形成一个覆盖55个国家的12亿人口、拥有3万亿美元GDP的非洲单一市场。南非贸易和工业部长罗伯·戴维斯表示，非洲大陆自由贸易区将成为全球最大的自由贸易区。

据悉，AfCFTA协定会促使目前平均值为6.1％的出口关税降低，并且，在取消进口关税后，非洲内部贸易预计将增加52％以上。此外，协议关注的重点是推动贸易出口多样化和增加中小企业进入更多贸易市场的机会。

经济学家认为，在非洲这个庞大而统一的市场中免除关税，将会鼓励制造商和服务提供商利用规模经济。

按照协定要求，自由贸易区的建立要求至少22个国家提交批准书。截至目前，共有15个国家批准了该协议（49个国家签署非洲大陆自由贸易协定）。非盟委员会表示正在努力，争取在2019年2月召开的非洲联盟首脑峰会前，再获得7个国家批准AfCFTA。

非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）提案于2012年获得批准，成员们于2015年开始制定草案。2018年3月21日，非洲44个国家在卢旺达首都基加利举行的非洲联盟首脑特别会议上签署成立非洲大陆自由贸易区的协议。（罗冰倩）

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