普京宣布“先锋”高超音速导弹试验成功

人民网讯 据今日俄罗斯网报道，当地时间12月26日，俄罗斯总统普京宣布，俄罗斯国防部已经成功完成了对“先锋”高超音速导弹服役前的最后一次测试，并且“先锋”高超音速导弹将于2019年加入俄军武装部署。

克里姆林宫方面发表声明称，当地时间25日（周三），“先锋”高超音速导弹于俄罗斯南部的多姆巴罗夫斯基发射，完成了水平和垂直机动飞行，并精准击中了测试射程范围内的预定目标堪察加半岛的库拉靶场。

俄罗斯总统普京称，“先锋”高超音速导弹试验成功对俄罗斯军队、甚至整个国家来说都是一件大事，俄罗斯拥有了一种新型战略武器。

高超音速导弹采用特殊的弹头，能高速飞越大气层，从而提升了导弹的射程和目标打击准确度，并且增强了敌方反导系统对其进行防御的难度。目前，中、美、俄三国在相关领域全球领先。此外，俄罗斯方面称，该国正借助“先锋”高超音速导弹实现领先。

今年3月，普京回应美国发展反弹道导弹系统时提出了5种先进武器系统，“先锋”高超音速导弹就是其中之一。

“先锋”高超音速导弹可以在陆地和军舰上使用反弹道导弹能力，或依靠其速度和机动性来避免拦截，从而突破传统的反导系统的防御。根据克里姆林宫发表的声明，“先锋”高超音速导弹其飞行速度可以超过20马赫（1马赫约为340米/秒），其复合材料可耐受2000摄氏度高温。“先锋”高超音速导弹被认为在未来几十年内难以有任何防空及反导系统可以对其进行防御。

目前，“先锋”项目是仍然是高度机密的，甚至“先锋”高超音速导弹的外观也没有向公众展示，所公布的视频资料也只显示了运载火箭的发射过程，并没有展示导弹的部署、飞行和击中目标的过程。（罗冰倩）

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